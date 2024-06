Sampdoria, arriva la nota ufficiale sul bilancio: perdita di 29,8 milioni. La Blucerchiati ha messo sul piatto altri 20 milioni

Genova. Un esercizio chiuso con una perdita di 29,8 milioni euro. Lo comunica oggi la Sampdoria a distanza di un mese da quel 13 maggio in cui si era svolta l’assemblea degli azionisti per approvare il bilancio 2023.

Nella nota ufficiale viene evidenziato il percorso di risanamento e ristrutturazione intrapreso dalla nuova proprietà volto a riportare in equilibrio i conti del club. Rispetto al 2022 la perdita si è limata di 6,9 milioni “nonostante le minusvalenze dei diritti pluriennali calciatori registrate nell’esercizio per euro 19,9 milioni all’atto di cessione dei calciatori e il rientro della sospensione degli ammortamenti effettuata negli esercizi 2020, 2021 e 2022 a seguito della decisione del cda di non avvalersi di tale possibilità, consentita dalla normativa Covid anche per l’esercizio 2023”.

Il risultato − si legge − beneficia invece degli effetti positivi dovuti all’omologa da parte del tribunale di Genova degli accordi di ristrutturazione con i creditori che hanno anche portato a una riduzione di oltre 96 milioni del debito a breve.

Il valore della produzione, nonostante la retrocessione in Serie B, si attesta a oltre 55 milioni di euro mentre i costi della produzione, non considerando le poste non monetarie (i.e. minusvalenze, ammortamenti e accantonamento per rischi), vedono un risparmio di quasi 11 milioni di euro.

Il bilancio, che non è stato ancora pubblicato integralmente sul sito della Società, mostra gli investimenti fatti dalla nuova proprietà che ha sottoscritto, tramite il veicolo Blucerchiati, la quota di propria spettanza del Poc (il prestito obbligazionario convertibile il cui regolamento si legge qui) liberando mediante versamento per cassa l’importo complessivo di circa euro 40 milioni (di cui circa euro 20 milioni già convertiti in capitale) e dato la disponibilità a mettere a disposizione della società, tramite un finanziamento soci erogabile in più tranche, ulteriore finanza per un importo massimo di euro 20 milioni (già versato per euro 12 milioni alla data di approvazione del bilancio).