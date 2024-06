Sampdoria, amarcord Rey Manaj

Genova. Pochi minuti prima del triplice fischio di chiusura di Italia-Albania, una costola salvifica di Donnarumma ha impedito alla palla calciata da Rey Manaj di entrare in porta e far diventare il centravanti del Sivasspor Kulübü, l’eroe del paese delle aquile e l’incubo di noi italiani. E per chi tifa Sampdoria, sarebbe aumentato il rammarico per aver perso, nel giugno del 2014, l’occasione di riscattare quel centravanti 17enne che – in prestito dalla Cremonese – aveva fatto faville nella Primavera blucerchiata.

Nel ‘baillame’ del passaggio azionario della società, la componente tecnica fu evidentemente l’ultimo dei problemi e così Manaj tornò sotto il campanile del Torrazzo, complice l’Inter che aveva messo gli occhi sul ragazzo… Poi, in effetti, la sua carriera a San Siro non è decollata e lo ha portato a girovagare fra Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcellona (B), Spezia, Watford, fino in Turchia, dove in 33 partite di reti ne ha fatte ben 18 (terzo nella classifica cannonieri dopo Mauro Icardi e Edin Dzeko)… Senza dubbio la sua migliore stagione della carriera, arricchita da 35 partite con la nazionale albanese (con 8 goal), fatto che, abbinato ad un contratto valido ancora due anni, azzera ogni possibilità di vederlo di nuovo in blucerchiato.

Quanto alle altre voci di mercato di questo week end, anche quelle che danno Szymon Piotr Żurkowski nel mirino della Sampdoria non rientrano fra quelle ad alta percentuale di concretizzazione (ingaggio elevato e si legge anche di problemi a una caviglia), mentre non è da escludere quella riferita ad un rinnovo di scambi fra Petar Stojanović e Bartosz Bereszyński (guarda caso entrambi agli Europei), anche se a Cagliari si ritiene che il polacco rientri fra i rinforzi richiesti dal nuovo tecnico Davide Nicola; in tal caso una buona idea sarebbe chiedere in cambio l’ex Primavera doriano Adam Obert, pure lui inopinatamente perso nel giugno del ’21 a parametro zero, nonostante fosse uno dei perni del team di Felice Tufano, classificatosi primo nella ‘regular season’.

Insomma, compito di Accardi sarà non ripetere i tanti errori fatti in passato con i giovani della ‘cantera’, cercando di ripetere molte operazioni alla Leoni (tante squadre interessate all’ex Padova, visto che a Tottenham, Torino e Juventus, si sono aggiunte Inter e Napoli), anche col rischio in incocciare in altre alla Askildsen, comunque con un rischio accettabile per i costi (preso in Norvegia dallo Stabæk e a quanto dice radiomercato destinato ai danesi del Midtjylland).