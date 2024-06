Sammargheritese: prende il via, domenica 9 giugno, la 4a ‘Coppa Primavera Arancione’, 3° ‘Memorial Paolo Aceto’, 2° ‘Memorial Alessio Corradini’

Santa Margherita Ligure. Prende il via, domenica 9 giugno, a partire dalle 8.30, sul terreno di gioco del’Eugenio Broccardi, con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure, la 4a ‘Coppa Primavera Arancione’, 3° ‘Memorial Paolo Aceto’, 2° ‘Memorial Alessio Corradini’.

La kermesse sportiva, riservata alle categorie Under 16 professionistiche ed alle Under 17 Dilettanti, vede al via Genoa, Sampdoria, Spezia, Pro Vercelli, Sammargheritese, Atletico Lucca, Camporosso, Colli Marittimi.

Prima fase: le prime gare in programma sono:

Girone A – ore 8.30 Sampdoria-Sammargheritese

Girone B – ore 9.30 Spezia- Colli Marittimi

Girone A – ore 10.30 Genoa-Atletico Lucca

Girone B – ore 11.30 Pro Vercelli-Camporosso

Seconda fase: ‘Trofeo Alessio Corradini‘

Le gare si giocheranno alle ore 13 ed alle ore 15, la finale alle ore 17

Seconda fase: ‘Trofeo Paolo Aceto’

Le gare si giocheranno ore 14 ed alle ore 16, la finale alle ore 18

Le vincenti delle finali dei Memorial Aceto e Corradini si sfideranno (ore 19) nella finalissima valevole la 4a ‘Coppa Primavera Arancione’