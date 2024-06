Sanità, da luglio operatori di Liguria Digitale negli ospedali per spiegare l’app SaluteSimplex

Genova. Dal mese di luglio gli operatori di Liguria Digitale saranno presenti negli ospedali genovesi, Asl e ambulatori per spiegare ai cittadini tutte le funzioni di SaluteSimplex, il nuovo sistema di Regione Liguria, sviluppato da Liguria Digitale, che racchiude 24 servizi in un unico punto di accesso, fruibile via app o attraverso il sito Internet.

Ad oggi le operazioni effettuate attraverso SaluteSimplex sono state 286.609 (246.956 con l’autenticazione attraverso Spid e carta d’identità elettronica, 39.652 quelle per cui è stato utilizzato il codice fiscale). Regione Liguria, grazie al servizio di Liguria Digitale, si è già adeguata alle nuove azioni collegate al recente decreto del Governo sulle liste d’attesa raggiungendo 12.574 persone per ricordare l’appuntamento preso attraverso la piattaforma. I liguri che utilizzano SaluteSimplex sono 35.203: i download sono stati 24.144 mentre gli utenti che utilizzano la versione web sono 11.059. Numeri criticati la scorsa settimana dal Pd, che ha parlato di “spreco di soldi pubblici”.

“Con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi sanitari in Liguria e per aumentare le competenze digitali dei cittadini – ha spiegato l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – la Regione ha elaborato un progetto di formazione e facilitazione all’accesso ai servizi digitali della sanità, attraverso postazioni dedicate e distribuite sul territorio regionale. L’iniziativa prevede di mettere a disposizione di Asl, ospedali e ambulatori una postazione, presidiata da personale formato e abilitato al rilascio di credenziali Spid, che supporti i cittadini nell’utilizzo di Salute Simplex e degli altri servizi sanitari digitali. Le postazioni, chiaramente identificabili dal logo e dalla campagna promozionale di Salute Simplex, saranno un punto di supporto per assistere operativamente e formare le persone nell’accesso ai servizi online, sensibilizzando così la popolazione ai vantaggi dell’utilizzo delle nuove tecnologie nel campo della salute”.

“Stiamo scegliendo gli operatori tra i giovani visto che sono tutti nativi digitali. Il nostro personale sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12, per tutta la durata dell’iniziativa – spiega l’amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini -. Gli operatori si occuperanno di assistere i cittadini nell’utilizzo della web app SaluteSimplex: dalla sua installazione all’autenticazione, mostrando tutte le funzionalità principali e tutti i servizi disponibili. Inoltre forniranno un aiuto per accedere anche tramite Spid, spiegando come poterlo ottenere o tramite carta d’identità elettronica”.

Il progetto non prevede nessun onere economico per le Asl e le Aziende ospedaliere che aderiscono. Ogni ente dovrà unicamente mettere a disposizione uno sportello per rendere il servizio il più veloce e fruibile possibile.