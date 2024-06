Salute del cuore, alla Fiumara gli specialisti per i corretti stili di vita di Asl3

Genova. Mercoledì 12 giugno torna al Centro Commerciale della Fiumara lo spazio informativo dedicato ai corretti stili di vita con gli specialisti Asl3. Focus di questo secondo incontro, dal titolo “Far bene al cuore”, la prevenzione delle principali malattie cardiovascolari.

“Si tratta – spiega Gianni Testino, Direttore del Dipartimento Educazione a Corretti Stili di vita Asl3 – di patologie quali le malattie ischemiche del cuore, come l’infarto acuto del miocardio e l’angina pectoris, e le malattie cerebrovascolari, come l’ictus ischemico ed emorragico. Queste rappresentano le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità in Italia. Ma tali patologie sono in gran parte prevenibili, in quanto riconoscono, accanto a fattori di rischio non modificabili fra cui età, sesso e familiarità, anche fattori modificabili, correlati a comportamenti e stili di vita. Per fare qualche esempio fumo, alcol, scorretta alimentazione e sedentarietà, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa. Modificare il proprio stile di vita – conclude Testino – significa ritardare dai 20 ai 50 anni l’insorgenza di tali patologie. Altresì, lo stile di vita corretto diventa terapia nei soggetti che hanno già sviluppato tali problematiche poiché può incidere in maniera sensibile su una migliore qualità della vita”

Due gli interventi previsti dalle 15.30 alle 17.30 al piano terra (area ristorazione): in primo piano con la dr.ssa Concetta Teresa Saporita, Responsabile della S.S.D. Epidemiologia e Promozione della Salute Asl3, le strategie per migliorare il proprio stile di vita; a seguire i consigli per prendersi cura della salute del cuore con il dr. Piero Clavario, Direttore della S.C. Riabilitazione Cardiologica Asl3.

L’evento, che rientra nel progetto del Dipartimento Educazione a corretti stili di vita Asl3 “Agorà”, è promosso in collaborazione con il Centro Commerciale Fiumara.

“Siamo lieti di accogliere nuovamente negli spazi di Fiumara l’iniziativa promossa da Asl3 – afferma Salvatore Cezza di Cushman & Wakefield, Shopping Center Manager – questo secondo appuntamento testimonia il successo della collaborazione avviata a marzo tra il Centro Commerciale e Asl3, che ringraziamo per la fiducia riposta nella nostra struttura. Fiumara si riconferma come un luogo di aggregazione sociale e un punto di riferimento per il territorio, impegnandosi non solo a offrire un’esperienza di shopping di qualità, ma anche a sostenere iniziative che portano valore alla comunità. Proseguendo con le nostre attività di rinnovamento, vogliamo continuare a essere un hub per la cittadinanza, offrendo spazi e opportunità che favoriscano il benessere e la coesione sociale, condividendo l’impegno di Asl3 per migliorare la salute pubblica attraverso eventi di sensibilizzazione. Siamo entusiasti di poter contribuire ancora una volta alla diffusione di messaggi importanti e ci auguriamo che questa collaborazione con ASL3 possa crescere e consolidarsi nel tempo”.

Nell’ambito dell’evento, gratuito e ad accesso libero, è previsto ampio spazio per le domande del pubblico. L’incontro di marzo ha trattato il tema della corretta alimentazione. Nell’occasione sono stati forniti consigli e indicazioni da poter mettere in pratica nella vita quotidiana.