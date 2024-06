Rubano orologio da 7mila euro e carta visa: arrestati due ladri seriali specializzati in turisti

Santa Margherita. I Carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno arrestato in flagranza di reato due marocchini, di età compresa tra i 27 e i 38 anni irregolari sul territorio dello stato, per furto con strappo in danno di un’anziana vittima. I fatti risalgono al tardo pomeriggio della giornata di ieri quando i due uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti simili, dopo aver seguito un anziano per le vie del centro di Rapallo, sono passati all’azione rubandogli l’orologio che aveva al polso per poi darsi alla fuga.

La scena è stata vista da un passante che ha immediatamente allertato i carabinieri, che si sono mossi all’istante riuscendo ad intercettarli nella zona della stazione ferroviaria. A seguito della perquisizione i due sono stati trovati in possesso di 3 orologi, di cui uno “Tag-Heuer” dal valore di 7 mila euro e 345 euro in contanti. Uno dei tre orologi è stato individuato come oggetto di un precedente episodio di furto compiuto dai due nella stessa giornata.

Restituita la refurtiva e arrestati i due uomini sono stati portati poi nel carcere di Marassi. Nel frattempo le indagini sono andate avanti ed è emerso che gli stessi erano stati denunciati due giorni prima per furto in concorso avvenuto a Carignano, nel capoluogo ligure, dove avevano sottratto una carta Visa ad una turista svizzera.