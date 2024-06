Genova. Il rock internazionale dei Royel Otis, il rap tagliente di Willie Peyote, la festa per i più giovani targata Teenage Dream ma anche la danza sensuale di tango e flamenco. Cinque spettacoli in tre serate, dal 2 al 4 luglio, al porto antico di Genova, per Porto Antico Estate Spettacolo la rassegna di musica, teatro e spettacolo in programma fino al 28 agosto.

BALENA FESTIVAL, IL 3 LUGLIO WILLIE PEYOTE

All’Arena del Mare sbarca il Balena Festival, si parte mercoledì 3 con Balena Preview Festival. Protagonista della serata sarà Willie Peyote: il rapper torinese torna in tour con uno show originale frutto della combinazione tra il suo sound unico, la sua inconfondibile penna e le dinamiche e consuete interazioni con il pubblico. “Frecciarossa” e “Picasso” sono gli ultimi due brani arrivati dopo la pubblicazione del disco “Pornostalgia” (album che ha debuttato nella top5 della classifica dei dischi più venduti e ascoltati in Italia) e proseguono il viaggio artistico che ha sempre caratterizzato Peyote, brani potenti con testi per nulla scontati. Energia, padronanza tecnica della musica rap, testi che guardano alla canzone d’autore, ironia tagliente e uno sguardo sempre fuori dall’ordinario su tutte le cose del mondo, sono le caratteristiche della penna di Willie Peyote. Prima di lui a salire sul palco dell’Arena del Mare sarà Anna Castiglia con una full immersion di buonumore e talento, un’oasi di leggerezza e momenti di riflessione per guardare ai nostri giorni con consapevolezza e maturità.

Il secondo appuntamento del Balena è giovedì 4 con Teenage Dream, una festa anni 2000 che il 2000 lo vuole ripercorrere tutto, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Nato a gennaio 2023 Teenage Dream arriva a Genova forte di 100 date, un totale di più di 230.000 biglietti venduti nei più grandi live club e arene estive sparse per tutta Italia, 120 milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 125mila followers su Instagram. Una festa in continua evoluzione con un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hanna Montana e molti altri. Info e biglietti: www.ticketone.it/artist/balena-festival.

CONCERTI PORTO ANTICO | ROYEL OTIS E MOJOTIC FESTIVAL

Sempre in Piazza delle Feste, con i Royel Otis debutta per la prima volta al Porto Antico il 4 luglio il Mojotic Festival, culla della musica indipendente internazionale. Dopo un tour europeo da tutto esaurito, i Royel Otis sono stati nominati Breakthrough Artist del 2023 agli ARIA Awards e hanno ottenuto il riconoscimento come artista RADAR di Spotify. I singoli di Sofa King, “Kool Aid”, “Sofa King”, “Going Kokomo” e “I Wanna Dance With You “, hanno ricevuto l’adorazione della stampa internazionale e locale e a inizio 2024 il gruppo ha pubblicato il nuovo album PRATTS & PAIN, anticipato dal singolo “Fried Rice”. Info e biglietti: www.dice.fm (fonte www.mojotic.it).

CONCERTI PORTO ANTICO | SI INIZIA CON LA DANZA

Dagli stessi organizzatori di Candlelight, la musica a lume di candela rivelazione del cartellone 2023, arrivano in Piazza delle Feste i ritmi delle danze spagnole e argentine con “We call it tango” e “We call it flamenco”, in programma rispettivamente martedì 2 e mercoledì 3 luglio. Il primo è un’esperienza magica che ti trasporta nella passione e nel ritmo della cultura argentina esplorando i diversi stili del tango eseguiti da ballerini professionisti accompagnati da piano e bandoleon nella rappresentazione di una storia d’amore raccontata attraverso la passione del tango. Lo spettacolo è creato, diretto e coreografato da Agustina Videla e Pablo Destito. “We call it flamenco”, ideato, messo in scena e coreografato da María Farelo e Crisitian Perés di Luma Artistas!, va invece alla scoperta di sei dei cinquanta stili di flamenco esistenti in una scenografia di grande suggestione ricca di fiori, luci e giochi d’ombre. Info e biglietti su www.feverup.com (fonte feverup.com).