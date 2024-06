Ristorazione collettiva, sciopero dei lavoratori per il rinnova del contratto di lavoro

Genova. Oggi 4 giugno è sciopero nazionale delle lavoratrici e lavoratori delle aziende della Ristorazione Collettiva aderenti ad ANIR e ANGEM. Alla base della mobilitazione, indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, c’è la diffida delle due associazioni imprenditoriali ad intraprendere qualsiasi determinazione inerente il comparto al tavolo di trattativa in corso per il rinnovo del Contratto nazionale.

I sindacati, che stigmatizzano “i contenuti strumentali e mistificatori della comunicazione di Angem e Anir, volta in prima istanza a condizionare il confronto di rinnovo del Ccnl” dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo, scaduto nel 2021 e applicato complessivamente ad oltre 1milione di addetti, hanno pertanto deciso di avviare la mobilitazione, “per contrastare la posizione assunta” dalle due associazioni datoriali su mandato delle imprese aderenti.

Sono due le aziende che dal momento della proclamazione dello sciopero e delle iniziative di protesta hanno deciso di revocare l’adesione associativa ad Anir e Angem, Ladisa e Felsinea.

Entrambe le imprese hanno comunicato, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, che applicheranno “interamente il Ccnl nella misura in cui verrà rinnovato”. Per questo saranno escluse dallo Sciopero del 4 giugno, che riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori, dipendenti di Elior, Sodexo, Compass, Serenissima, Euroristorazione, Pedevilla, Vivenda, Dussmann, Authentica e delle altre imprese della Ristorazione Collettiva aderenti ad Anir e Angem.