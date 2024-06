Rissa sfiorata in Consiglio comunale sul Pride, Arcigay: “Parole pericolose e antiscientifiche”

Genova.” Martedì 11 giugno, l’aula del Consiglio Comunale di Genova si è trasformata da luogo di amministrazione e dialogo tra le parti politiche a pulpito da cui diffondere idee antiscientifiche e senza fondamento.Le parole pericolose e offensive della Consigliera Laura Gaggero (Fratelli d’Italia) esprimono ancora una volta posizioni escludenti e ignoranti, sia personali che di partito. Rivolgendosi alle attività e ai laboratori per famiglie, bambini e bambine proposti durante il Liguria Pride Village, la Consigliera ritiene che esprimano “la volontà di manipolare le menti dei bambini provando a modificare la loro percezione della vita e della sessualità”.

Così inizia il lungo comunicato diffuso da Arcigay in commento ai fatti avvenuto martedì scorso in Sala Rossa, dove, durante una discussione sul Pride, un acceso scontro è scaturito tra maggioranza e opposizione, prima a parole e poi fisicamente, con la quasi rissa avvenuta tra il presidente dell’assemblea e alcuni consiglieri di minoranza.

“Citando la “loro” etica, educazione e cultura la Consigliera ripete ancora una volta che Fratelli d’Italia è “contro l’ideologia gender e che la famiglia è una sola, formata da una mamma e un papà; non da due mamme; non da due papà” e che si opporranno a chiunque voglia proporre visioni e esistenze differenti sostenendo solo la “famiglia naturale” e la “cultura della vita”. Fratelli d’Italia, in compagnia della Lega, porta di nuovo nelle aule del Consiglio Comunale il concetto della cosiddetta “ideologia gender”. Teoria che è stata smentita e smontata da più parti, ordini professionali, enti nazionali e europei. Nei giorni scorsi, anche l’Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe della Liguria ha condiviso attraverso un Comunicato Stampa il contributo dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), ribadendo come “il concetto di ‘ideologia del gender’ sia scientificamente infondato. L’AIP ha sottolineato l’importanza dei Gender Studies e dei Gay and Lesbian Studies, che hanno apportato significativi contributi in vari campi disciplinari e aiutato a ridurre pregiudizi e discriminazioni basate su genere e orientamento sessuale”.

“Sosteniamo e rivendichiamo l’importanza di attività come quelle proposte durante il Liguria Pride Village – continua Arcigay – Rivolgere a bambini e bambine, famiglie e a tutta la cittadinanza momenti di riflessione e formazione è essenziale per sensibilizzare e coinvolgere attivamente sul tema dei diritti delle persone LGBTQIA+ e delle famiglie omogenitoriali. Anche Arcigay Genova propone ogni anno percorsi formativi rivolti a scuole, associazioni e aziende e nonostante opposizioni e tentativi di strumentalizzazione i percorsi risultano sempre in importanti occasioni di riflessione e crescita personale e dei gruppi. Potrebbero impararlo anche Lega e Fratelli d’Italia se solo decidessero di abbandonare fantomatiche teorie e chiederci un momento di reale formazione sui temi”.

“Ringraziamo le varie parti politiche che hanno provato a fare da contrappunto all’intervento, tanto triste quanto atteso – chiude la nota – Filippo Bruzzone e Simone d’Angelo (PD) poco prima proponevano una mozione “in sostegno alla comunità LGBTQ+ durante il mese del pride”. La Consigliera Cristina Lodi (Gruppo Misto) e la Consigliera Rita Bruzzone (PD) che hanno sottolineato l’importanza di attività educative che favoriscano il vivere comune e contrastare episodi di bullismo omolesbobitransfobico ed esclusione sociale. Ci uniamo alle preoccupazioni di un ritorno al medioevo, sia sul tema dei diritti delle persone LGBTQ+ così come sui diritti delle donne e sulla discussione della legge 194. Mentre i propositi di istituire una adeguata educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole rimane inascoltato proseguiamo con convinzione nella proposta di occasioni formative rivolte a scuole, famiglie e associazioni. Continuiamo a porre l’attenzione su tutti i diritti e le persone sotto attacco con la certezza e il fondamento di dati e studi che dimostrano che queste azioni riducono realmente gli episodi di discriminazioni, bullismo ed esclusione sociale”.