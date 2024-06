Rissa sfiorata a Tursi, sinistra sotto attacco: “Vergognoso lasciare l’aula”. Anpi: “Clima antidemocratico”

Genova. Non accennano a placarsi le polemiche dopo le scene di caos ieri pomeriggio in consiglio comunale. Il presidente Carmelo Cassibba è andato vicino allo scontro fisico col capogruppo del Pd Simone D’Angelo al culmine di una discussione infuocata sulle attività del Pride Village, oggetto di un caso sollevato nei giorni scorsi dalla Lega.

Il centrodestra mette nel mirino il gesto dell’opposizione che, parlando di “clima intimidatorio” e annunciando segnalazioni alla Prefettura, ha deciso di abbandonare l’aula disertando così la mozione sulla nuova diga presentata da Davide Falteri di Vince Genova e appoggiata dal sindaco Marco Bucci. A contrapporsi è l’Anpi di Genova che mette nel mirino il “tentativo di aggressione” da parte di Cassibba e parla di “involuzione del costume democratico“.

“La sinistra, ieri, abbandonando la sala rossa e impedendo di fatto il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio comunale, ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatta – attacca la Lega -. Il loro concetto di democrazia viene declinato a senso unico. Avere rispetto delle istituzioni non significa insultare chi la pensa diversamente da te, ma ascoltare tutte le posizioni, legittimamente differenti, senza offendere, provocare, aggredire a parole. Pur biasimando il presidente Cassibba per la sua reazione, non possiamo farlo per le forti pressioni al quale è stato sottoposto ascoltando le ingiurie che provenivano dai banchi dell’opposizione. Ci auguriamo che simili fatti non avvengano più e che si possa continuare a lavorare in un clima di confronto per portare avanti tutte le importanti pratiche che miglioreranno Genova e il futuro di tutti i genovesi, come quella della diga che abbiamo potuto discutere solo grazie alla presenza del sindaco Bucci e alla maggioranza che è rimasta in aula”.

Il gruppo Genova Domani “esprime il grande rammarico per la solo parziale discussione in aula riguardo la mozione sulla diga foranea. L’abbandono dell’aula di una parte della minoranza è un segnale di profonda divisione su temi che dovrebbero sollecitare una discussione vivace e responsabile da parte di tutti gli eletti. La maggioranza era presente e anche il sindaco, nonostante la salute delicata dell’ultimo periodo, ha lottato per essere presente. Non comprendiamo il perché chi pretende legittimamente rispetto dell’aula poi però la abbandoni nel momento più importante della seduta. Questa modalità di affrontare il dibattito non ci appartiene, così come rimarchiamo le distanze siderali dai modi di far politica di chi accusa il Consiglio Comunale tutto di fare schifo mentre si discutono temi che invece sono di primaria importanza per la città di Genova”. Il riferimento è alle esternazioni della consigliera Francesca Ghio della Lista RossoVerde che hanno contribuito ad alzare la tensione.

Così anche il gruppo Vince Genova, “pur stigmatizzando la reazione del presidente del Consiglio comunale, anche frutto delle continue provocazioni arrivate dai banchi dell’opposizione, non può che sottolineare il comportamento irrispettoso nei confronti dell’aula tenuto dai consiglieri di minoranza. Chi abbandona i lavori adducendo ad un clima di terrore fa un’affermazione falsa, considerando che dall’inizio della seduta il centrosinistra ha provato in ogni modo ad evitare che i lavori si svolgessero regolarmente, tentando di disturbare o bloccare gli interventi dei colleghi di maggioranza. Una prova di forza certamente lesiva della libertà di espressione, offensiva nei confronti della democrazia rappresentativa. Avremmo preferito sostenere il dibattito sulla futura diga foranea del porto di Genova anche con le forze di opposizione: siamo in democrazia, abbandonare l’aula è un atto di libertà, continuare i lavori un atto di responsabilità”.

I consiglieri di Liguria al Centro – Toti per Bucci “esprimono massima solidarietà a tutto il consiglio comunale di Genova e a chi lo rappresenta per quanto accaduto ieri in aula. Le offese subite sono una ferita all’assemblea tutta, ancor più sottolineate dal fatto che chi le ha pronunciate ha anche abbandonato l’aula facendo venire meno il confronto democratico e messo in second’ordine gli interessi della città che erano in discussione nel corso della seduta del consiglio comunale. Le urla fate schifo e gli epiteti ingiuriosi rivolti verso i seggi della maggioranza non sono compatibili con la discussione in un’aula elettiva rappresentano un inaccettabile insulto ai cittadini che rappresentiamo”.

“È evidente la mancanza di attenzione e cura ma soprattutto rispetto che la sinistra dimostra non svolgendo il proprio compito, mancando quindi agli impegni presi con gli elettori – attacca Antonio Oppicelli, coordinatore genovese di Fratelli d’Italia -. La democrazia e la libertà di parola, ma non di offesa, valgono per tutti, mentre le opposizioni aggrediscono la consigliera Laura Gaggero per una visione differente su un tema delicatissimo e si permettono di offendere l’aula con parole poco consone, con atteggiamenti che vanno a ledere solamente la città e tutti i suoi abitanti. Un’altra triste pagina è stata così scritta dall’opposizione”.

“Chi ha un mandato popolare deve dare fondo al proprio spirito di sopportazione e al proprio senso di responsabilità per tenere dritta la barra sul bene comune della città. Esattamente come ha fatto il sindaco Marco Bucci che, nonostante l’operazione subita, ha voluto presenziare in aula e sostenere a viso aperto le ragioni della crescita della città anche con infrastrutture cruciali come la nuova diga. Spiace registrare da parte di alcuni esponenti dell’opposizione un atteggiamento molto meno responsabile, che dalla polemica in un batter d’occhio è trascorso alla caciara, alle provocazioni e quindi all’abbandono dell’aula – rincara la dose Mario Mascia, assessore e segretario genovese di Forza Italia -. Chi abbandona l’aula ha sempre torto. Se tutti fossimo convinti che il confronto democratico si esercita nelle sedi istituzionali col rispetto del regole, delle persone e delle loro opinioni a nessuno verrebbe mai in mente di tentare di disturbare o bloccare gli interventi degli altri consiglieri comunali, fossero anche di maggioranza. Ieri sarebbe stato molto più produttivo ed utile alla città concentrare ogni sforzo ed energia per dibattere sulla futura diga foranea del porto di Genova: abbandonare l’aula sarà pure una facoltà legittima ma continuare i lavori è un atto di riconoscenza e responsabilità che dobbiamo a Genova e ai genovesi che ci hanno votato”.

“È preoccupante, e siamo quasi all’inqualificabile, quanto è accaduto ieri nella sala rossa del Consiglio comunale di Genova – è invece l’analisi dell’Anpi -. Tutto si è svolto davanti al gonfalone su cui spicca la medaglia d’oro al valore militare riconosciuta ai genovesi per essersi liberati dal nazifascismo. Il tentativo di aggressione nei confronti del capogruppo del Partito Democratico Simone D’Angelo da parte del presidente del Consiglio Carmelo Cassibba (ma non dovrebbe essere super partes?) al culmine di una discussione tesa, innescata da un intervento oscurantista e becero fatto dai banchi di Fratelli d’Italia sui diritti delle persone Lgbtqia+ è un fatto mai registrato nell’assemblea consiliare genovese“.

“L’articolo 54 della Costituzione – prosegue l’associazione dei partigiani – dice chiaramente che I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore e questo è un concetto fondamentale. Eppure il rispetto di quell’articolo, purtroppo, non lo abbiamo visto ieri nelle stupefacenti immagini riportate da tv, siti web e giornali che sono state eloquenti. Esprimendo la nostra solidarietà al capogruppo D’Angelo, dobbiamo esprimere preoccupazione per il clima antidemocratico e intimidatorio che si è registrato ieri e che troppo spesso era già stato sfiorato. Anpi non accetta questa involuzione del costume democratico, tanto meno verso chi rappresenta i cittadini genovesi e invita il sindaco a farsi parte attiva per ristabilire il corretto dialogo consiliare”.