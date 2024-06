Rifiuti, Campora: “A luglio differenziata a Genova al 50%” ma è incognita sulle sanzioni

Genova. “Nel 2016, ultimo anno completo della Giunta Doria, la raccolta differenziata era al 32,25%, percentuale aumentata nel 2017 al 34,22%, nel 2021 al 39,92%, nel 2022 al 43,44%, nel 2023 al 47% e nel maggio 2024 al 49,52%, tra i mesi di giugno e luglio raggiungeremo il 50%, una percentuale storica per Genova, se foste rimasti voi al governo della città, saremmo ancora a veleggiare tra il 33 e il 35%”.

Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora ha risposto a un’interrogazione del capogruppo del Pd Simone D’Angelo che chiedeva alla giunta chiarimenti sul fatto che il Comune non abbia raggiunto la soglia minima di raccolta differenziata necessaria a evitare sanzioni da parte della Regione Liguria.

Campora non ha però risposto alla domanda precisa del consigliere di minoranza ossia: “Quale sia l’ammontare preciso della sanzione comminata al Comune di Genova e da dove verranno attinte le risorse per pagarla”. Campora ha preso la domanda come un attacco strumentale: “Accusarmi di avere detto il falso travalica il contraddittorio politico che si basa sui fatti e non sull’utilizzo di una modalità di linguaggio che non è propria di quest’aula”. D’Angelo ha anche ricordato il costo record della Tari, la tassa sui rifiuti, a Genova in quanto grande città italiana.

“Il costo della Tari diminuirà nel momento in cui finiremo di pagare il debito che ci avete lasciato – ha concluso Campora – la nostra intenzione è di continuare a sostenere i dipendenti di Amiu e l’azienda, che abbiamo salvato e mantenuto pubblica, i numeri sono dalla nostra parte e facciamo parlare i fatti”.