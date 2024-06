Ricetta del Tiramisù alle fragole: una variante fresca ideale per l’estate

Uno dei dolci italiani più apprezzati in tutto il mondo è il Tiramisù. Matilde Vicenzi, marchio di prestigio nel settore della pasticceria italiana fondato nel 1905, propone una ricetta sfiziosa e perfetta per l’estate: una variante del Tiramisù con l’aggiunta di fragole.

Per preparare questo dessert, ideale per adulti e bambini, basta seguire pochi semplici passaggi. In seguito, scopri il Tiramisù alle fragole.

Ingredienti: un tocco di colore

Per la base e la decorazione: 400 g. di fragole fresche, 400 g. di Savoiardi Vicenzovo di Matilde Vicenzi, essenziali come base soffice per il dessert, 150 g. di zucchero e panna montata a piacere per la decorazione finale.

Per la crema al mascarpone: 500 g. di mascarpone, 150 g. di zucchero, 4 uova e un bicchierino di Maraschino.

Un procedimento semplice e veloce

Per fare il Tiramisù alle fragole di Matilde Vicenzi, il primo passaggio consiste nella preparazione del frullato di fragole. Lava 300 grammi di fragole, rimuovi piccioli e foglie e poi tagliale a pezzi. A questo punto, devi frullarle con 150 grammi di zucchero e mezzo litro d’acqua. Porta il composto a ebollizione e aggiungi un bicchierino di Maraschino: lascia bollire a fuoco basso per 20 minuti, poi spegni e fallo riposare e raffreddare.

Successivamente, si procede separando i tuorli dagli albumi delle uova. Monta i tuorli con lo zucchero rimanente fino a ottenere una crema omogenea, poi aggiungi al suo interno il mascarpone. Gli albumi, invece, devono essere montati a neve e anch’essi delicatamente incorporati al composto di mascarpone, assicurandosi che la crema mantenga una consistenza leggera e ariosa.

Infine, è il momento di assemblare la torta: inzuppa i Savoiardi Vicenzovo nel frullato di fragole da entrambi i lati e disponili su una teglia, creando un primo strato di biscotti. Versa un po’ del frullato sopra i biscotti e stendi bene uno strato di crema. Ripeti questi passaggi fino all’esaurimento degli ingredienti e concludi con un ultimo strato di crema.

Decora con le fragole fresche rimaste e ciuffetti di panna montata. Prima di servire il dessert, è essenziale lasciare riposare il Tiramisù in frigorifero per 4-5 ore, così che i sapori di amalgamino perfettamente.