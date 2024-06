Riaperta da oggi via delle Fontane in direzione mare, torna il divieto di transito in via Balbi

Genova. Dopo due mesi e mezzo di lavori è stata riaperta al traffico stamattina via delle Fontane in direzione mare, la strada che da piazza della Nunziata permette di raccordarsi a via Gramsci. Di conseguenza il transito su via Balbi è nuovamente concesso solo a mezzi pubblici e autorizzati.

Finiscono così settimane di fuoco per la viabilità nel centro di Genova, con centinaia di veicoli costretti a stare in coda (bus compresi) per raggiungere Principe o proseguire verso ponente. I tempi del cantiere, comparso a inizio marzo, sono stati rispettati.

Si trattava dei lavori di messa in sicurezza del rio Carbonara, che scende dall’omonima valletta e sfocia in mare nella zona della Darsena. si è reso necessario dopo il rinvenimento di uno sfornellamento (cioè un crollo parziale) nella copertura del rio e ha riguardato la realizzazione di un nuovo tratto di collettore con diametro di due metri.

I lavori proseguiranno ora in una seconda fase che però avrà minore impatto sulla viabilità.