Revocato il licenziamento di un lavoratore, si chiude lo sciopero per Gmt e Csm

Genova. “Oggi, dopo dieci giorni di sciopero, i lavoratori di Gmt e Csm, insieme ai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, hanno finalmente raggiunto l’obiettivo. Il licenziamento del lavoratore di Gmt è stato revocato, il provvedimento del lavoratore Csm sospeso, abbiamo ricevuto l’intenzione di aprire, nel breve termine, uno specifico tavolo di confronto con il coordinamento di ADSP, in materia di sicurezza del lavoro, sia in ambito GMT sia in ambito CSM”.

Lo annunciano le stesse sigle sindacali: “Questo risultato è stato ottenuto grazie al lavoro senza sosta dei delegati ed alla volontà ed al sacrificio di tutti i lavoratori che hanno lottato e scioperato sino alla fine”, si legge nella nota in cui si ringraziano “i tantissimi lavoratori portuali che continuamente hanno portato il proprio contributo e continuano a darlo attraverso il fondo di solidarietà”.

Il 25 giugno i sindacati di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti erano stati ricevuti dal commissario del Porto di Genova Massimo Seno e dal segretario generale Paolo Piacenza per discutere della vertenza.