Rete idrica, una giornata senz’acqua per Borzoli e parte del centro di Genova

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno Giovedì 20 giugno 2024 dalle ore 08:30 alle ore 18:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Via Borzoli tra Via Giotto ed il civ. 40

• Via A. Negrone

• Via Calda

• Via Sparta fino al civ. 24

• Via Concordia

• Via V. Leonardi

• Via Ottava Società Case

• Passo Ruscarolo

• Via P.D. da Bissone

• Via Borzoli

• Via Priano fino al civ. 4

• Via Siffredi tra Via dell’Acciaio e Via Giotto

• Via Giotto

• Vie limitrofe

Nello stesso giorno dalle ore 08:30 alle ore 16:00 sarà inoltre sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del centro di Genova:

• Via Caffaro sino al civico 36

• Scalinata di San Gerolamo sino al civico 5

• Piazza del Portello

• Galleria Nino Bixio

• Piazza Corvetto

Si potranno verificare abbassamenti di pressione in:

• Corso Firenze

• Corso Magenta

• Corso Solferino

• Corso Carlo Armellini

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.