Regione, Bozzano e Cavo (Lista Toti): “I cittadini promuovono il sistema sanitario ligure”

Regione. “Toc, toc! Cercansi Pd e compagni disperatamente! Non hanno letto il report sulle ‘performances regionali’ della Sanità? Non hanno nulla da dire quelli che tutti i giorni offendono il nostro personale raccontando di un sistema allo sfascio, dove non funziona nulla, dove sono tutti scontenti?” Esordiscono così Ilaria Cavo, coordinatrice regionale della Lista Toti e Alessandro Bozzano, capogruppo in regione.

“Sarebbe il caso che dall’onorevole Andrea Orlando, che si è improvvisamente scoperto conoscitore di cose liguri dopo essere scomparso a Roma da anni, agli immancabili consiglieri Garibaldi, Natale, Sansa e Pastorino, qualcuno avesse l’umiltà di ammettere di essere distanti anni luce dai cittadini liguri. Sì, perché il report raccoglie il giudizio degli stakeholder della sanità, di chi la vive e di chi ne usufruisce. A promuovere il sistema ligure sono soprattutto i cittadini. La Liguria è nella seconda fascia nazionale, insieme a Emilia Romagna e Lombardia, tanto per citare due esempi. Il grado di soddisfazione è del 49%, a pari dell’Emilia e addirittura sopra il 45% della Lombardia”, aggiungono.

“La cosa che probabilmente dà più fastidio alla sinistra è che il miglioramento delle performance sono calcolate tra il 2017 e il 2022, proprio quando le giunte Toti hanno preso in mano la Sanità, incidendo sulle scelte: in questo arco, la Liguria è passata dal tragico 30%, in linea con le peggiori regioni, al lusinghiero 49%, a 11 punti dal Veneto che invece è al top” proseguono “Forse l’opposizione non sa come spiegare che il giudizio è particolarmente positivo quando si parla di “tasso di ospedalizzazione evitabile” e di accesso ai pronto soccorso, temi sbandierati in particolari momenti di massima affluenza per gettare discredito sul nostro sistema. La Liguria è promossa per la prevenzione e le cure domiciliari. Anche il gap di spesa sanitaria pro capite rispetto alla media Europea è superiore alla media nazionale, nonostante si accusi Regione Liguria di non investire abbastanza. Persino le fughe sanitarie, pur essendo considerate da ridurre, stanno migliorando. Vale la pena ripeterlo: tutto ciò lo dicono i cittadini, gli addetti ai lavori, le istituzioni. Cioè chi la sanità la vive e la conosce davvero, non chi la denigra soltanto per bieca propaganda” Concludono Cavo e Bozzano