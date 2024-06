Recco, Luigi Massone tecnico ai Giochi olimpici di Parigi 2024

Recco. Luigi Massone, ex consigliere comunale delegato allo sport, atleta e preparatore atletico, è stato selezionato per seguire come trainer le delegazioni di atleti che parteciperanno alle prossime Olimpiadi di Parigi, in programma dal prossimo 18 luglio all’8 agosto. Il sindaco Carlo Gandolfo, appreso della notizia, ha voluto fare i suoi complimenti a Luigi Massone, riconoscendo le sue qualità sportive di alto profilo: “È un grande onore per la nostra città avere un professionista così qualificato alle Olimpiadi. È un grande riconoscimento, meritatissimo, per un tecnico che negli anni ha insegnato a tanti ragazzi e ragazze i valori e la passione per lo sport. In bocca al lupo Luigi, tutta la città sarà con te a Parigi” ha dichiarato il sindaco.

Luigi Massone, nel ringraziare il primo cittadino di Recco, ha espresso la sua emozione per questa opportunità. “Essere selezionato tra i preparatori presenti nel Villaggio Olimpico di Parigi 2024 è un sogno incredibile. Un grande risultato per me, partito dal basso e coltivato ogni singolo anno con tanta passione e dedizione”, ha detto Massone. Ha inoltre voluto ringraziare tutte le società sportive con cui collabora ed ha collaborato, tra cui Rnc Camogli Pallanuoto – serie A1 e settore giovanile, Pro Recco Rugby – settore giovanile, Pro Recco Pallavolo – prima squadra e settore giovanile, Pro Recco Padel, Pro Recco Triathlon e U.S. Sestri Levante 1919 – allievi nazionali. “Grazie a loro sono cresciuto umanamente e professionalmente, avendo la possibilità di conoscere ed allenare un numero impressionante di ragazzi e ragazze. Sembra banale dirlo, ma questo sarà un ennesimo tassello di crescita per la mia carriera, una motivazione per continuare ad andare avanti sempre a testa alta” ha aggiunto Massone.

Prima della partenza per Parigi, l’atleta recchese parteciperà il 7 luglio all’Ironman completo di Thun in Svizzera (3800m nuoto + 180 km bici + 42 km corsa).