Recco. Proseguono ormai da oltre 24 ore le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato all’alba di domenica nella fabbrica della pasticceria Tossini, ad Avegno.

Nella notte la situazione si è fatta ancora più complessa a causa del crollo di parte del solaio, che ha a sua volta fatto crollare una porzione di tetto.

Nello spegnimento del rogo, in via Fontanella, sono impegnate numerose squadre dei vigili del fuoco che lavorano ininterrottamente da domenica mattina per cercare di mettere in sicurezza l’edificio di tre piani: la stabilità è fondamentale per consentire loro di entrare e uscire dall’edificio e completare la bonifica, e sono in corso le verifiche del caso.

L’attività di spegnimento andrà avanti con tutta probabilità per tutta la giornata di lunedì. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il rogo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono presenti i tecnici di Arpal per monitorare l’eventuale fuoriuscita di inquinanti e fumi tossici.

Un durissimo colpo per lo storico panificio pasticceria del Golfo Paradiso, attivo dal 1899 nella produzione di pane, focaccia e dolci con punti vendita in gran parte della provincia di Genova. Tantissimi i messaggi di vicinanza e solidarietà inviati nelle ultime ore alla famiglia Tossini.