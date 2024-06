Recco, il sindaco Gandolfo presenta la nuova giunta: ecco le deleghe

Recco. Il riconfermato sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, ha presentato la giunta che guiderà la città per i prossimi cinque anni.

A Edvige Fanin, nominata vicesindaca, è andata la delega all’ambiente e al verde pubblico, mentre Giuseppe Rotunno è assessore all’edilizia, urbanistica, commercio, Suap e demanio marittimo. Sara Rastelli ha invece le deleghe ai lavori pubblici, manutenzione e impiantistica sportiva. Davide Lombardo Manerba, infine, è assessore alla pubblica istruzione, politiche giovanili, politiche sociali, politiche abitative e pari opportunità.

“È con grande orgoglio che vi presento la squadra che ha già condiviso il precedente mandato amministrativo e che si distingue per la sua forte motivazione, competenza e responsabilità – ha detto Gandolfo – Ci attendono sfide significative e di grande rilevanza. Un ringraziamento va all’intera coalizione ‘Lista per Recco’. Siamo un team che non ha mai cessato di impegnarsi per il futuro della nostra città”.