Rapallo Pallanuoto: il primo rinforzo è Giuditta Galardi, centroboa del Setterosa

Rapallo. Atleta straordinaria ai vertici del panorama pallanuotisco in rosa da diversi anni, Dottoressa in Chimica analitica, è Giuditta Galardi il primo rinforzo per il Rapallo Pallanuoto 2024/2025.

Toscana di Prato classe 1995, si forma agonisticamente nelle file del Prato Waterpolo. Talento precoce tanto da esordire in prima squadra a 14 anni, ha confermato poi nell’arco della sua carriera di essere un centroboa di razza. Protagonista sia con il Plebiscito Padova, col quale centra l’accoppiata scudetto-Coppa Italia, che con la SIS Roma, con la quale vince tre Coppe Italia. Nel 2014 a suon di prestazioni e gol arriva all’esordio con la calottina azzurra del setterosa, con il quale si aggiudica il bronzo sia agli Europei di Spalato 2022 sia ai Mondiali di Fukuoka 2023.

Direttamente da Siracusa, dove si trova in raduno con il Setterosa in preparazione del torneo Olimpico, arrivano le prime parole da neo gialloblù di Giuditta Galardi: “Cambiare società dopo tanti anni non è semplice, ma sono molto contenta di mettermi in gioco con il Rapallo Pallanuoto. Sento grande fiducia da parte di questa società, che ha progetti ambiziosi. Non vedo l’ora di mettere la mia esperienza a servizio di questo gruppo giovane, che anche nella scorsa stagione ha dimostrato tanta voglia di crescere e far bene. Sono sicura che sarà un anno molto stimolante e che ci divertiremo anche in Europa, magari togliendoci qualche soddisfazione”.

Le fanno eco le parole di coach Antonucci che accoglie così il suo nuovo centroboa: “Sono molto contento dell’arrivo di Giuditta, una giocatrice di indubbio valore che inseguivamo da diversi anni. Siamo certi che il suo apporto sarà importantissimo, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo dell’esperienza. Le diamo un caloroso benvenuto e non vediamo l’ora d’iniziare a lavorare insieme”.

“Apre quindi con un grande colpo la campagna acquisti del RPN: il valore di Galardi è una garanzia assoluta della volontà di voler mettere insieme una formazione competitiva per la prossima stagione, un’autentica fuoriclasse del ruolo che sarà certamente un valore aggiunto. Benvenuta Giuditta” dicono dalla società gialloblù.