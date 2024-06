Ragazzo rapinato durante il concerto in piazza della Vittoria, arrestato un 25enne

Genova. Un 25enne genovese è stato arrestato ieri sera con l’accusa di aver rapinato un ragazzo all’evento Genova Rap in Piazza, concerto gratuito che ha richiamato migliaia di giovani in piazza della Vittoria.

Due poliziotti impegnati nei servizi di ordine pubblico hanno notato due giovani mentre si stavano strattonando e sono prontamente intervenuti per dividerli ed evitare che la zuffa potesse coinvolgere altre persone.

Una volta separati, uno dei due ha dichiarato che l’altro gli aveva appena strappato dal collo una collanina d’oro per poi lanciarla in direzione di altri soggetti e cercare di darsi alla fuga. Il malcapitato, accortosi di quanto stava accadendo, ha cercato di trattenerlo e di recuperare il maltolto, ricevendo in cambio un pugno al volto che ha innescato lo scontro.

Alla richiesta di un documento d’identità da parte dei poliziotti, il 25enne ha tentato nuovamente la fuga ma è stato immediatamente fermato in via Cadorna.

Tratto in arresto, il giovane è stato associato presso il carcere di Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.