Qui!Group, per il crack milionario Gregorio Fogliani vuole patteggiare una confisca da soli 100mila euro: no della Procura, ora dovrà affrontare il processo

Genova. Dovrà per forza andare a processo Gregorio Fogliani, a cui la Procura di Genova ha detto formalmente no alla proposta di patteggiamento presentata dal suo avvocato Giacomo Gardella a una pena di 4 anni e 6 mesi ma soprattutto a una confisca di soli 100 mila euro.

Decisamente pochi per la pm Patrizia Petruzziello e per il procuratore aggiunto Francesco Pinto che hanno coordinato le indagini della guardia di Finanza sul mega Crac della Qui!Group, la società dei ticket restaurant fallita con un buco da 600 milioni di euro e migliaia di danneggiati in tutta Italia.

La Procura aveva proposto un patteggiamento a 5 anni di reclusione (e sul punto avrebbe accettato anche i 4 anni e mezzo proposti dalla difesa) ma aveva messo sul piatto della proposta (il patteggiamento deve essere concordato e solo sulla base dell’accordo tra accusa e difesa può poi decidere il giudice) una confisca di ben altro tenore, pari a 7 milioni di euro.

Per l’avvocato Gardella la proposta di patteggiamento è stato un “tentativo per evitare un processo che non potrà essere ad armi pari visto che servirebbero consulenti tecnici molto capaci e molto costosi, mentre il mio assistito ora vive della sua pensione e ha tutti i beni sequestrati. Ma senza l’accordo con la Procura valuteremo il da farsi”.

E’ ancora in corso la trattativa per il patteggiamento della moglie di Fogliani, Luciana Calabria (difesa dall’avvocata Vittoria Garbarini) in cui le parti potrebbero trovare un accordo da qui al 21 giugno, in cui si terrà la prossima udienza. Per lei la proposta è di un anno e 10 mesi di reclusione e una confisca da 500mila euro. In questo caso, se dal difensore arriverà una cifra un po’ più alta si potrebbe raggiungere l’accordo e l’ex fist lady dei tickets restaurant potrà patteggiare. Accordo invece raggiunto per la figlia di Fogliani, Serena, (difesa anche lei dall’avvocato Giacomo Gardella) con una pena anche lei pari a un anno e 10 mesi.

Oltre ai principali membri della famiglia Fogliani hanno chiesto al gup Caterina Lungaro di patteggiare la pena altri 14 imputati su 31 e altri 6 hanno già chiesto il rito abbreviato.

La giudice per l’udienza preliminare Caterina Lungaro ha fissato udienze fino al 20 dicembre di quest’anno, data in cui dovrebbe decidere sul rinvio a giudizio degli imputati e definire la posizione di quanti hanno chiesto appunto il patteggiamento o il rito abbreviato