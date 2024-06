Il capo della Digos di Genova Perisi promosso per “meriti straordinari”: al suo posto la sua ex vice Simona Truppo

Genova. Diventato capo della Digos genovese quattro anni fa Riccardo Perisi lascia la dirigenza di una delle più delicate divisioni della Questura di Genova dove era approdato 23 anni fa, due mesi dopo le drammatiche giornate del G8 del 2001.

Promosso primo dirigente nel gennaio 2020, era praticamente pronto – alla soglia dei 60 anni – per la meritata pensione e per coltivare a tempo pieno la sua passione per la montagna. E invece no. Qualche settimana fa è stato promosso dirigente superiore per “meriti straordinari”. Non accade molto spesso, come ha ricordato la questora Silvia Burdese nel corso della cerimonia di saluti che si è tenuta stamani in via Diaz. Il nuovo incarico è ancora da definire: potrebbe guidare una Questura di medie dimensioni oppure essere destinato a un incarico presso il dipartimento di pubblica sicurezza a Roma.

L’occasione per la promozione è la maxi inchiesta sul cosiddetto gruppo Gabar, un gruppo di pakistani che vivevano tra la Liguria e L’Emilia e che progettavano attentati anche attraverso il filo diretto con un attentatore che aveva ferito due persone davanti alla sede di Charlie Hebdo a Parigi. Perisi aveva intuito che gli elementi investigativi, fino ad allora raccolti, non potevano essere ricondotti a mera propaganda apologetica, ma si indirizzavano verso una pericolosa associazione terroristica di stampo internazionale. Ha creato così una task force investigativa in Questura e avviato un flusso informativo con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, l’Europol e ben 11 Digos, in una sinergia operativa senza precedenti.

Investigatore di alto profilo Perisi nel 2012 come vice dirigente e responsabile dell’antiterrorismo aveva guidato le indagini che hanno portato all’individuazione degli autori dell’attentato all’A.D. di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi.

Burdese stamani ne ha elencato i meriti di “profondo conoscitore del territorio e custode di una memoria delicatissima” oltre alle grandi doti di “lettura del presente”. Ma soprattutto lo ha definito un “maestro di mediazione”, dote decisiva per chi guida una divisione che continuamente deve garantire da un lato i diritti di chi protesta e vuole manifestare legittime istanze e dall’altro evitare che le manifestazioni trascendano in violenza. E a Genova la polizia di Stato da quel G8 del 2001 ha dovuto su questo ricucire lentamente un rapporto di fiducia con la cittadinanza. “Forse delle cose che ho fatto in questi anni – ha detto Perisi- quella che più amo ricordare – è proprio di aver contribuito a sanare il clima che si era creato dopo quei fatti”.

Il cambio al vertice, gestito con una full immersion in queste ultime settimane chiesto direttamente dalla Questora Burdese, avviene però all’insegna della continuità. A guidare la Digos da lunedì sarà infatti la primo dirigente Simona Truppo che ha a sua volta una lunghissima esperienza nella divisione e che prima della promozione che l’ha portata nell’ultimo periodo a guidare il commissariato di Cornigliano, è stata funzionaria responsabile prima della sezione Informativa della Digos e poi dell’Antiterrorismo e ha avuto un ruolo di primo piano proprio nelle indagini che hanno portato all’arresto del gruppo Gabar