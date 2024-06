Pubblico impiego, domani la mobilitazione Usb in Liguria: “Basta nozze coi fichi secchi”

Genova. Anche la Liguria si mobilita domani nell’ambito della manifestazione dell’Usb “contro la dottrina Zangrillo che prevede risorse inesistenti messe a disposizione per il rinnovo del contratto del pubblico impiego funzioni centrali”.

“Migliaia di lavoratori che hanno perso il 20% del potere di acquisto e ne recupereranno solo un terzo, al di là delle finte promesse del governo Meloni – accusa il sindacato di base -. Quindi di fatto non solo non aumentano gli stipendi, ma si assisterà ad una surrettizia diminuzione del salario quantificabile in -320 euro circa per ogni lavoratore. Ma perché nel frattempo trovano miliardi di euro per le spese militari con la prospettiva di mandarci in guerra senza colpo ferire? Per non parlare del mantra della valutazione con il quale mettono contro i lavoratori che erogano servizi pubblici in condizioni sempre più drammatiche.

“Ecco quali sono le strategie efficaci del ministro Zangrillo per mantenere i salari sempre più bassi: dividere i lavoratori impoverendoli progressivamente. E li chiamano aumenti contrattuali. Oggi dobbiamo dire basta e i lavoratori della Liguria saranno in prima fila”.

Mentre a Roma l’iniziativa si svolgerà sotto le finestre dell’Aran dove si contratterà domani in Liguria i lavoratori si organizzano per volantinaggi. A Genova saranno, a partire dalle 7.30, all’Agenzia delle dogane, all’Agenzia delle Entrate e presso Inail, Inps, Palazzo Reale