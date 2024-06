Pro Loco UNPLI Liguria, Daniela Segale eletta per acclamazione nuovo presidente provinciale

Genova. Si sono svolte sabato 1° giugno 2024, a villa Bombrini a Genova le elezioni Presidente Regionale e delle altre cariche di UNPLI Liguria. Per acclamazione è stata eletta Presidente Regionale Daniela Segale che ha proposto come Vicepresidente Paolo Pierini anche lui eletto per acclamazione.

Alla riunione ha portato il suo saluto l’Onorevole Ilaria Cavo da sempre vicina al mondo Pro Loco e l’Assessore, con delega alle Pro Loco, Paola Bordilli, punto di riferimento in comune a Genova per l’attività di UNPLI.

Presenti anche la dottoressa Elena Magli dirigente del settore turismo di Regione Liguria supporto istituzionale al mondo di Proloco e Walter Pilloni in rappresentanza di ANCI. Programmatico l’intervento di Antonino La Spina, Presidente Nazionale che, con la sua presenza, ha sottolineato l’affetto che lo lega alla Liguria e l’attenzione che il livello nazionale riserva a UNPLI Liguria.

Infine, il saluto dell’avvocato Ignazio Di Giovanna che, con la sua pazienza e caparbietà, ha ricostruito giorno dopo giorno, da commissario regionale, il tessuto della rete delle Pro Loco. Lascia qui un po’ del suo generoso cuore di uomo del Meridione e incassa tante manifestazioni di stima dalle persone che ha via via incontrato nei suoi instancabili spostamenti, lo ritroveremo come Segretario Regionale, ogni volta che sarà necessario il suo consiglio. La Presidente Regionale neoeletta, Daniela Segale, ha, infine, posto l’accento sull’importanza di una squadra coesa, di un rinnovo di entusiasmo e del ruolo fondamentale dei giovani, questi i punti cardine per ripartire, tutti insieme.

Il Consiglio risulta così composto:

Rinaldo Adorno (imperia)

Marlene Grosso (Imperia)

Gian Carlo Risi (Imperia)

Enrico Mendace (Genova)

Paolo Pierini (Genova)

Enrico Rossi (Genova)

Gian Paolo Sampellegrini (Genova)

Silvia Bocchino (Savona)

Albertino Negro (Savona)

Monica Schella (Savona)

Organo di Controllo:

Barbara Alberigo

Giacomo Canale

Graziella Guatelli

Probiviri Regionali:

Valentina Ascheri

Luca Bisio

Lorella Lanza

Consigliere Nazionale:

Silvia Bocchino