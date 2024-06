‘Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer’ il documentario in proiezione dal 13 al 29 giugno

Genova. Da giovedì 13 a sabato 29 giugno 2024 il Club Amici del Cinema di Sampierdarena (via Carlo Rolando, 15) presenta in prima visione per la città ‘Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer’ di Samuele Rossi, documentario dedicato allo storico segretario del Partito Comunista Italiano a quarant’anni dalla morte, avvenuta l’11 giugno 1984.

L’iniziativa rientra nell’ambito di Ovest.Doc, rassegna dedicata al documentario a cura di Giancarlo Giraud e Valentina Damiani che quest’anno ha già ospitato numerosi nomi importanti del cinema del reale, come Francesco Munzi con Kripton, Yuri Ancarani con Il popolo delle donne, Daniele Vicari con Fela – Il mio dio vivente e Costanza Quatriglio con Il cassetto segreto.

L’opera di Samuele Rossi si concentra sugli ultimi momenti di vita di Enrico Berlinguer, dal malore durante il comizio di Padova del 7 giugno 1984, alla morte quattro giorni dopo in ospedale, fino all’imponente funerale tenutosi in piazza San Giovanni a Roma il 13 giugno, una celebrazione che coinvolse due milioni di persone, tra cui autorità politiche provenienti da tutto il mondo.

Il documentario racconta questi sette giorni utilizzando esclusivamente materiale d’archivio audio e video, frutto di una ricerca durata oltre tre anni, la quale ha permesso di valorizzare e digitalizzare, a opera della produzione del film, repertori inediti e non ancora emersi, tra cui undici registrazioni realizzate in presa diretta dei comizi di Berlinguer nel corso della sua storia politica (nel documentario la voce del leader è tratta da questi reperti), due album di fotografie del funerale, una raccolta di necrologi e messaggi privati, fondi fotografici non archiviati e materiali video privati realizzati durante il comizio di Padova e il funerale.

L’autore Samuele Rossi sulle note di regia pubblicate sul Pressbook del film, spiega: “È il mio lavoro documentario più importante perché mette insieme un percorso durato anni di ricerca, di studio, di costruzione di un linguaggio che potesse essere radicale, che potesse rappresentare la sintesi dei miei precedenti progetti e al contempo restituire in modo delicato e rispettoso la cronaca di sette giorni. Quei sette giorni che sento abbiano in qualche modo tracciato un solco tra un prima e un dopo, tra un tempo chiaro e un tempo confuso. Perché, in questo nebuloso presente, quei giorni, quella storia, quelle emozioni mi sembrano una traccia capace di indicare una possibile direzione, una possibile ricomposizione di un senso, di un’idea di paese, di una memoria che si fa collettiva e non solo privata. Per questo ho ritenuto fin da subito che il film dovesse essere realizzato esclusivamente con materiale di repertorio, nonostante questa scelta comportasse un lavoro di anni che non sapevo dove mi avrebbe portato”.

Il documentario sarà programmato al Club Amici del Cinema giovedì 13 giugno alle 21, venerdì 14 alle 18.30, sabato 15 alle 21, domenica 16 alle 18.30, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 alle 18.30 e sabato 29 alle 21.

Classe 1984, Samuele Rossi è un regista, produttore e sceneggiatore italiano. Tra i suoi lavori più importanti sono da citare i documentari Indro. L’uomo che scriveva sull’acqua (sul giornalista Indro Montanelli), Margherita. La voce delle stelle (sulla scienziata Margherita Hack) e la docu-serie Fuoco Sacro, sulla letteratura italiana del Novecento.