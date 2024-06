Genova. Miglioramento delle condizioni atmosferiche per via dello spostamento della goccia fredda verso i Balcani, con rimonta anticiclonica al seguito e temperature in aumento, seppur per pochi giorni, alla fine del mese. Non mancheranno tuttavia nubi basse sparse e cielo “sporco” a causa della risalita alle alte quote di sabbia proveniente dal deserto del Sahara. Ecco dunque le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria giovedì 27 giugno

Cielo e Fenomeni

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con nubi basse sparse sul versante costiero, più compatte tra Savonese e Genovesato. Al pomeriggio persisterà qualche nube sparsa ma in diradamento rispetto al mattino specialmente sul Savonese.

Venti

Tra deboli e moderati dai quadranti meridionali.

Mari

Poco mosso.

Temperature

Generalmente stazionarie, in lieve aumento a Levante. Costa: Min: +16/+20°C – Max: +21/+25°C. Interno: Min: +10/+16°C – Max: +17/+24°C

Previsioni meteo Genova e Liguria venerdì 28 giugno

Cielo e fenomeni

Nuovamente nubi sparse ma in un contesto ampiamente soleggiato, con qualche nube in più a Ponente. Aumento della concentrazione della sabbia in sospensione e comparsa di velature nel corso del pomeriggio.

Venti

Deboli, a carattere di brezza.

Mari

Poco mosso, quasi calmo nel pomeriggio a ponente.

Temperature

In aumento specialmente nei valori massimi.

Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 29 giugno

Inizialmente soleggiato, in rapido peggioramento nel corso del pomeriggio a causa del transito di un disturbo in quota, che porterà piogge deboli al più moderate, a carattere temporalesco a Ponente. Temperature in aumento nei valori massimi. Seguire i prossimi aggiornamenti.