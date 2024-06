“PretenDiamo legalità”, concluso il progetto della polizia per 3.800 studenti genovesi

Genova. Questa mattina alle 10.00, presso il teatro Politeama Genovese, si è svolta la giornata conclusiva della VII edizione di “PretenDiamo legalità”, progetto promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del merito.

Il progetto è stato elaborato con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani studenti sull’importanza della legalità attraverso incontri con il personale della polizia di Stato.

Hanno aderito circa 3.800 ragazzi di 31 istituti genovesi di ogni ordine e grado. I vincitori a livello provinciale del concorso associato al progetto sono stati:

per la scuola primaria la classe V B dell’ IC Bolzaneto con il video “Cresciamo nella legalità” a pari-merito con la classe II A dell’ IC San Giovanni Battista con il libro parlato “Gesti di legalità”;

per la scuola secondaria di primo grado la classe I B e alcuni alunni della I A dell’Istituto Burlando con il gioco e video “Spot bullismo”;

per la scuola secondaria di secondo grado la classe II C dell’ Istituto Superiore Gastaldi-Abba con il video “TG Abba” , già premiato in occasione della festa della Polizia.

A consegnare le targhe ai vincitori, i giocatori Carolina Ponte Capitano primavera Women Genoa, Simone Calvani Capitano primavera Genoa, Bianca Fallico per Sampdoria women, Francesco Conti capitano della Sampdoria primavera e il campione di nuoto di fondo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Edoardo Stochino.