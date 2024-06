Premio Andersen, tutti vincitori: trionfa la fiaba ‘Sopra le righe’ di Eleonora Traverso

Sestri Levante. È Eleonora Traverso, di Alessandria, con la fiaba inedita nella categoria adulti “Sopra le righe”, la vincitrice della 57esima edizione del premio letterario dedicato a Hans Cristian Andersen, la cui premiazione si è svolta questa mattina a Sestri Levante.

La fiaba è stata premiata per l’originalità con cui il tema al centro della storia, ovvero il contrasto tra rispetto delle regole e libertà di uscire dagli schemi, viene affrontato. L’azione si svolge nel paese della Musica, dove regna una perfetta armonia, dove ogni nota sa qual è il suo posto e dove tutto è melodico, fino a che un giorno una nota decide di uscire letteralmente dal pentagramma. I membri della giuria hanno apprezzato in particolare “lo sviluppo della fiaba che risulta un invito ad accogliere il cambiamento, e la coerenza del linguaggio, che rimanda all’universo sonoro (nomi di strumenti e di generi musicali, rumori,

onomatopee…)”. È, infine, piaciuto il coinvolgimento diretto del lettore chiamato nel finale a sua volta a

provare l’esperienza di andare “un po’ sopra le righe”.

La cerimonia di premiazione si è tenuta in piazza Matteotti, introdotta dall’attore Graziano Sirressi e alla presenza della madrina Fanny Cadeo e della presidente di giuria, la scrittrice Sarah Savioli: “Sono onorata di presiedere questa 57esima edizione del Premio Andersen – ha detto Savioli – che ha visto una partecipazione ampia ed entusiastica da parte di inventori di storie di tutte le età. Senza dubbio emerge potente il desiderio di raccontare un mondo di speranze, di collaborazione e aiuto reciproco, di incontro con le differenze caratterizzato dalla curiosità e dall’empatia ben più che dalla paura. In tempi così difficili, questo quadro umano non è solo consolante, ma testimonia anche il grande coraggio e la voglia di mettersi in gioco per stare con gli altri nel modo migliore”.

Circa 500 gli elaborati che sono stati vagliati dalle giurie. Tra gli altri vincitori, nella sezione Piccini la classe Fiore Blu della Scuola di via Cavour a Saronno (Varese), con ‘Il pupazzo di neve e la tromba’, per la sezione Bambini ‘La vita va a stringhe slacciate’, di Allegra Traverso e Arianna Pittaluga (Sestri Levante – Genova). Nella sezione Ragazzi ha vinto ‘Un sogno dimenticato’ di Gabriele Ongarelli (Borgonovo Val Tidone – Piacenza). Per gli scrittori professionisti ha vinto la fiaba “Giacomino nel regno delle anguane” di Raffaella Benetti, segnalata l’opera di Lidia Del Gaudio; per la fiaba in lingua straniera vincitrice è Anzhalika Razumava di Minsk in Bielorussia; il trofeo Baia delle Favole è andato a Valeria Angela Pisi.

“L’Andersen festival è uno degli eventi di maggiore richiamo nella nostra regione, e dà sostanzialmente il via al ricco calendario di appuntamenti estivi che contraddistinguono l’offerta della Liguria – commenta il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana – Cultura, letteratura, musica, teatro, ospiti ampiamente noti animeranno per un lungo weekend le vie e le spiagge di Sestri Levante, con un calendario pensato per coinvolgere adulti e giovanissimi. Non meno importante, lo storico premio letterario collegato al Festival, che ogni anno premia le fiabe più belle ed è punto di riferimento per il settore a livello nazionale: ancora una volta, il Festival Andersen conferma la sua centralità, e si appresta a far sognare centinaia di bambini con i suoi spettacoli, facendo anche riflettere grazie al tema scelto per questa 27° edizione”.