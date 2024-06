Pulizie in porto, nuovo bando mette a rischio metà posti di lavoro in Ge.am: presidio a Palazzo San Giorgio

Genova. Oltre metà dei 52 lavoratori attualmente impiegati in Ge.am, azienda controllata da Comune di Genova (51%) e partecipata da Adsp (49%), rischia di essere tagliata fuori dalla pubblicazione di un bando di gara indetto dall’Autorità di sistema portuale di Genova per l’affidamento delle pulizie portuali, considerato anche il rifiuto di Amiu di ricevere eventuali fuoriuscite senza passare dalle proprie graduatorie.

La denuncia arriva da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, a margine di una mattinata in cui i lavoratori si sono raccolti in assemblea alle porte di Palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità di Sistema Portuale, per essere ricevuti dal neo commissario, l’ammiraglio Massimo Seno.

“l commissario Seno e il segretario generale Piacenza ci hanno confermato l’impegno a prorogare la scadenza del bando (prevista per il 27 giugno) in attesa di avere chiarimenti dal Ministero – hanno fatto sapere le sigle sindacali – La nostra priorità resta la piena occupazione per un settore che lavora bene e che deve continuare su questa strada: attendiamo adesso novità, certi che nessun lavoratore di Ge.am. verrà lasciato indietro”.