Porto di Lavagna: “Gravi carenze nei documenti del Comune per la nuova concessione”

Lavagna. “La Società Porto di Lavagna ha esaminato la lettera della Regione Liguria, indirizzata al Comune di Lavagna, nella quale vengono fatti numerosi rilievi per contestare all’amministrazione comunale gravi carenze nei documenti necessari alla preparazione del bando di gara per la nuova concessione demaniale del porto turistico e ne blocca di fatto l’iter procedurale”. È quanto si legge in una nota.

“I rilievi della Regione Liguria mettono in evidenza la superficialità e l’approssimazione da parte dell’amministrazione comunale nel redigere e presentare la documentazione – commenta Jack Matthew Mazreku, presidente del consiglio di amministrazione di Porto di Lavagna Spa -. Ad esempio è stata trasmessa una copia del piano economico finanziario senza la necessaria lettera di asseverazione, la cui mancanza rende lo stesso piano irricevibile”.

Come emerge dalla lettera della Regione, i documenti del Comune di Lavagna presenterebbero diverse irregolarità e carenze. A quanto si evince da espressioni utilizzate nella lettera per le richieste, come ancora una volta…, già la Regione aveva chiesto integrazioni che non sarebbero arrivate o non sarebbero comunque soddisfacenti.

Secondo la società “il Pfte, il progetto di fattibilità tecnico economica, la cui natura è apparsa incerta e poco chiara, nonostante diversi inviti a una maggiore chiarezza non ha ancora la necessaria approvazione richiesta dal codice dei contratti pubblici, relativa alla verifica e validazione del progetto”.

L’ufficio tecnico di Regione Liguria ha risposto il 7 maggio 2024 ai documenti inviati dal Comune di Lavagna il 16 aprile 2024. “Eppure il sindaco a maggio negli incontri con i lavoratori del porto prometteva di inserire le loro richieste sulle garanzie di lavoro futuro, nel bando di gara che avrebbe inviato in Regione in caso di rielezione, quando in realtà i documenti erano già stati inviati settimane prima – contesta ancora la società .. Leggiamo che il sinaco il 30 maggio scrive al Comitato Futuro del Porto e sembra accorgersi solo in quel momento che la proposta approvata non pare prevedere una clausola sociale che garantisca l’obbligo di riassunzione del personale dipendente della Porto di Lavagna Spa, garanzia invece contenuta espressamente nella proposta di Porto di Lavagna Spa”.