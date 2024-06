Ponte Morandi, scontro in aula sui controesami dei consulenti degli imputati e il tribunale dà ragione ai pm

Genova. Scontro in aula questa mattina nel processo in corso per il crollo del ponte Morandi tra accusa e difese sulle modalità di svolgimento delle audizioni dei numerosi consulenti tecnici di parte portati in queste settimane dagli imputati di Spea e da quelli di Aspi.

Audizioni molto lunghe che durano da aprile e sembrano destinate ad andare avanti fino all’estate. Ma non è finita visto che per al termine di questa fase tutti i consulenti dovranno essere “controesaminati” dai pm e poi di nuovo potranno essere “riesaminati” dagli avvocati che li hanno chiamati a deporre.

Per l’audizione dei tecnici il collegio aveva preso a suo tempo una decisione eccezionale rispetto a quanto stabilito dal codice di procedura penale: vale a dire quella di fare prima gli esami di tutti i consulenti, poi tutti i controesami e poi tutti i riesami (chiamando quindi i testimoni tecnici tre volte ciascuno) mentre normalmente per un teste o consulente esame/controesame/riesame si svolgono nella stessa audizione.

Ma proprio la durata di questa prima fase ha portato oggi il pm Walter Cotugno a sbottare davanti al tribunale dicendo in sostanza che che le difese con questa scelta del collegio hanno avuto un “vantaggio indebito pesantissimo non consentito dal codice” e ha chiesto di fatto di cambiare le regole in corsa tornando a “rispettare il codice“, con la reazione dei difensori.

“Continuando così siamo cornuti e mazziati – ha detto in aula il pubblico ministero -. E’ stata finora una modalità che abbiamo subito, siamo usciti dal codice a vantaggio della difesa”. Gli avvocati hanno chiesto di proseguire con il contro esame e il riesame come finora concesso. Dopo un botta e risposta tra accusa e difesa, il collegio si è ritirato e ha poi deciso di accogliere la richiesta dell’accusa.

Le udienze a questo punto riprenderanno il 25 giugno e in tre settimane dovrebbero essere sentiti tutti i 21 consulenti delle difese. Dopo, ma con ogni probabilità se ne parlerà a settembre, ci saranno le spontanee dichiarazioni di alcuni imputati tra i quali l’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci.