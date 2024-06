Polizia di Stato: da oggi in servizio alla questura 59 nuovi agenti

Genova. Primo giorno di servizio per gli agenti di polizia in prova assegnati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza alla Questura di Genova, la maggior parte in avvicendamento a pari qualifica trasferiti ad altra sede, altri in potenziamento dell’organico.

Nella mattinata di mercoledì la questora Silvia Burdese, insieme al vicario, ai dirigenti e ai funzionari, ha dato il benvenuto ai 59 agenti in prova assegnati complessivamente alla questura di Genova, compresi i commissariati distaccati di Chiavari e Rapallo.

Gli agenti hanno prestato giuramento nei giorni scorsi, al termine del 225° corso di formazione frequentato presso le rispettive scuole Allievi Agenti della Polizia di Stato di Brescia, Trieste, Peschiera del Garda, Piacenza, Alessandria, Nettuno, Vibo Valentia, Caserta e Campobasso.

Le agenti e gli agenti, molti dei quali provenienti dall’Esercito, dalla Marina Militare e da altre forze di polizia in cui hanno prestato servizio anche pluriennale, verranno impiegati in primis all’Ufficio Prevenzione Generale e nei commissariati cittadini e distaccati, in attività di controllo del territorio, in servizi di vigilanza, nonché presso la Divisione Anticrimine, l’Ufficio Immigrazione e nei settori di supporto tecnico logistico alle attività operative.

Al termine di un momento di presentazione e informazione che si è svolto nell’aula dedicata al commissario capo Antonio Esposito, durante il quale sono state illustrate le priorità operative e le esigenze di sicurezza del capoluogo e della provincia, la questora, unitamente a dirigenti e funzionari, ha rivolto a tutti i migliori auguri di buon lavoro.