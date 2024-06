Dal 29 giugno il plastico Genova 2030 con la “visione” di Bucci si potrà visitare a Palazzo Tursi

Genova. Da sabato 29 giugno, dalle 14 alle 19, sarà esposto al pubblico il grande plastico di Genova 2030 nella sala giunta vecchia di Palazzo Tursi.

Il modello 6 per 2 metri, realizzato da Stefano Rossi, titolare dello studio-laboratorio “Stefano Rossi Modelli” in legno tridimensionale, è in scala 1:5000, e rappresenta Genova, da Voltri a Nervi, con le nuove opere infrastrutturali.

Dai riempimenti per il porto di Pra’ alla nuova diga, passando per la sopraelevata di Genova che resta in piedi solo fino alla zona di Principe (una delle ipotesi vagliate in vista del completamento del tunnel subportuale), ma anche la funivia tra la Stazione marittima e forte Begato, con i piloni che sovrastano il Lagaccio e la collina. E poi ancora la gronda che spunta qua e là dal verde delle colline alle spalle di Genova, la seconda pista (a mare) dell’aeroporto Cristoforo Colombo, la strada bianca che collega i forti, il waterfront completato. Non si vede, invece, il “cerchio rosso” del parco del Polcevera sotto il ponte San Giorgio.

Il plastico è stato esposto nell’anteprima internazionale del Mipim (Marché international des professionels de l’immobilier), a metà marzo a Cannes. Il plastico sarà visibile, con il servizio di presidio e assistenza dell’Associazione nazionale dei carabinieri, durante i fine settimana, fino al 18 agosto.

Il calendario completo: sabato 29 giugno (dalle 14 alle 19), domenica 7 luglio (dalle 14 alle 19), sabato 13 (dalle 9 alle 13) e domenica 14 luglio (dalle 14 alle 19), sabato 20 e domenica 21 (dalle 14 alle 19); con orario 14-19 sabato 3 e domenica 4, sabato 10 e domenica 11 e sabato 17 e domenica 18.