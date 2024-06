Genova. Si è avvicinato a un uomo seduto nel dehor di un bar di piazza della Vittoria, ha afferrato la collana che portava al collo e gliel’ha strappata via per poi scappare.

È successo intorno alle 18.30 di giovedì, autore del gesto un 21enne bloccato dalla polizia dopo un breve inseguimento. A chiamare il 112 è stata proprio la vittima.

Grazie alla descrizione accurata fornita, gli agenti delle volanti sono riusciti a rintracciare e bloccare il giovane nella vicina via Fiume. Addosso, oltre alla collanina, aveva anche un coltello a serramanico che è stato sequestrato.

Dopo essere stato riconosciuto dalla vittima, il 21enne è rimasto nelle camere di sicurezza della questura sino a venerdì mattina, quando è stato processato per direttissima.

Soltanto pochi giorni fa sempre in piazza della Vittoria un episodio simile, questa volta in occasione dell’evento Genova Rap in Piazza, concerto gratuito che ha richiamato migliaia di giovani. In quel caso a essere preso di mira è stato un ragazzo tra il pubblico, cui un 25enne ha strappato la collana dal collo approfittando della calca. L’uomo è stato arrestato.