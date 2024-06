“Piantiamola di inquinare!”, Bper premia i dipendenti più virtuosi nella mobilità sostenibile

Genova. Bper Banca, in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity, inaugura per il quarto anno consecutivo il progetto “Piantiamola di inquinare!”, che mira a promuovere la mobilità sostenibile tra i dipendenti, incentivandoli a recarsi in ufficio in bicicletta, a piedi o in monopattino, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Gli spostamenti dei partecipanti vengono monitorati per tre mesi, da giugno a settembre, tramite l’app di Wecity, che calcola la quantità di CO2 risparmiata per ogni spostamento (circa 1 kg ogni 7 chilometri percorsi). Nel corso delle prime tre edizioni i quasi 2mila aderenti al progetto hanno contribuito a risparmiare oltre 30 tonnellate di CO2.

Verrà infine creata una classifica dei primi 100 dipendenti più virtuosi, che saranno annunciati a settembre e che saranno premiati con un buono mobilità in busta paga.

Il responsabile delle Risorse Umane di Bper, Giuseppe Corni, afferma: “Siamo orgogliosi di riproporre per il quarto anno ‘Piantiamola di inquinare!’, un appuntamento molto atteso dai nostri dipendenti, sempre particolarmente sensibili alle tematiche ecologiche e attivi nelle iniziative aziendali. Siamo consapevoli come piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza e siamo certi che anche quest’anno vedremo molti dei nostri colleghi rispondere alla nuova edizione di questo importante progetto”.

“Siamo davvero felici di rinnovare ancora una volta la nostra collaborazione con BPER Banca: questo progetto dimostra come l’uso della tecnologia davvero possa incentivare comportamenti sostenibili e avere un impatto significativo sulla salute delle persone e sull’ambiente – ha aggiunto Paolo Ferri, fondatore e CEO di Wecity – Edizione dopo edizione abbiamo visto questa iniziativa diventare parte integrante della cultura aziendale, creando un ambiente in cui la sostenibilità è al centro delle azioni quotidiane. I risultati ottenuti sono la prova che insieme possiamo fare la differenza”.