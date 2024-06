Piano del verde, Lodi (Azione): “Comune non attacchi ambientalisti, ma li convochi in commissione”

Genova. La consigliera comunale di Azione Cristina Lodi torna sul tema del Piano del Verde, dopo lo scambio a distanza tra associazioni ambientaliste, Italia Nostra su tutte, e l’assessore Mario Mascia sulla percorso partecipato per la stesura del documento, propedeutico alla stesura del nuovo Puc di Genova.

“In merito a quanto risposto dall’Assessore Mascia al comunicato stampa delle associazioni del verde che denunciavano la mancata condivisione con le stesse e con i cittadini e le cittadine genovesi – dichiara la capogruppo del Gruppo Misto Lodi – mi preme ribadire il fatto che l’ultima commissione consiliare sul tema risalga a febbraio di quest’anno, a conclusione della quale si era stabilito che ne sarebbe seguita una a brevissimo giro, per consentire ai consiglieri di esprimere pareri e contributi utili alla stesura di un piano di tale importanza per il benessere futuro dei cittadini e all’amministrazione di dare risposte”.

“Per quanto riguarda la Consulta del Verde, ne fanno parte solo 7 associazioni ambientaliste e non una quarantina come sostiene l’Assessore Mascia, associazioni che hanno deciso di chiamarsi fuori dopo che le loro istanze, che miravano a migliorare radicalmente l’impostazione della Bozza del Piano del Verde, rafforzate anche tramite una mail dello scorso aprile, sono state ignorate – conclude – Più che attaccare chi si occupa del verde da tempo e che ha spinto affinché il Piano del Verde ci fosse, mi preoccuperei del perché le associazioni hanno lasciato il tavolo di lavoro e del fatto che la commissione consiliare che doveva essere convocata tempo fa non sia mai più stata convocata. Richiederò questo con forza in Conferenza Capigruppo martedì”.