Piano del verde, la denuncia di Italia Nostra e ambientalisti: “Comune va avanti senza confrontarsi”

Genova. “Gira a vuoto il piano del Verde del Comune di Genova e si procede facendo finta di fare, mentre è stato annunciato l’avvio dell’iter per la redazione del nuovo Puc”. La denuncia arriva dalle associazioni ambientaliste (Italia Nostra, WWF Genova Città Metropolitana, Circolo Nuova Ecologia, EcoIstituto di Reggio Emilia e Genova, Comitato Tutela Ambiente Genova Centro Ovest e Genova contro il Degrado) che nel marzo scorso avevano indirizzato al Comune una lettera in cui “ponevano precise condizioni per proseguire l’iter “partecipativo” avviato dal servizio urbanistica nell’ambito dell’organo tecnico della Consulta del Verde”.

Tra le richieste anche il censimento ed anagrafe del verde pubblico e privato, la costituzione di una struttura dedicata, integrata dalle necessarie competenze specifiche e la previsione di risorse e tempi adeguati alla elaborazione di un piano del Verde operativo ed efficace. Inoltre si richiedeva di “potenziare la rete ecologica comunale, avviare interventi di forestazione urbana di raccordo alla rete ecologica e con aumento della copertura arborea e identificare azioni di messa in sicurezza del reticolo idrografico e dei versanti collinari con interventi di prevenzione e mitigazione degli effetti delle precipitazioni piovose intense, salvaguardare i vuoti urbani e promuoverne la de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione con l’impianto di nuove specie vegetali per ridurre l’inquinamento atmosferico e gli effetti del calore ed incidere positivamente sulla salute dei cittadini e sull’aggregazione sociale” spiegano ancora le associazioni. A tale lettera l’ Amministrazione non ha mai risposto“.

Italia Nostra con le associazioni ambientaliste vuole quindi portare “alla pubblica attenzione il fatto che il Comune stia procedendo alla definizione del Piano Comunale del Verde in modo autocratico, in totale assenza di partecipazione proprio con le associazioni portatrici di interessi diffusi, svuotandolo così di ogni suo contenuto democratico, quindi di reale tutela dell’interesse collettivo” e “che nei tempi previsti dal Comune e con le risorse economiche e umane al fine preposte, non è in alcun modo possibile arrivare alla definizione di un Piano Comunale del Verde operativo e partecipato”.

“Quindi – concludono Italia Nostra e le altre associazioni – è tempo di avere una risposta al Comune di Genova prevedendo risorse e tempi idonei alla realizzazione di un piano del Verde efficace ed organizzando modalità sistematiche e continuative di coinvolgimento di tutte le associazioni ambientaliste, sportive, di quartiere e dei cittadini”.

A breve giro la replica dell’assessore all’Urbanistica Mario Mascia: “La Consulta del verde si riunisce con regolarità in incontri periodici con cadenza mensile e coinvolge una quarantina di stakeholders e cittadini interessati al verde urbano e i rappresentanti di ordini professionali e associazioni di settore. Alla bisogna possiamo anche fornire i verbali delle riunioni, col resoconto dei presenti e dei singoli contributi che sono sempre ben accetti quando provengono da parte di soggetti qualificati e animati da gratuito spirito di servizio alla comunità. Alcune formazioni ambientaliste, pur essendo state invitate al pari di tutte le altre alla Consulta, si sono rifiutate di partecipare, è proprio il caso di dirlo, ‘per partito preso’: ricordo bene quando chi ne detiene le etichette, nonostante le mie insistenze, ha preferito abbandonare la prima ed unica riunione cui ha partecipato adducendo ragioni che, anche alla luce della polemica odierna, si appalesano del tutto pretestuose. Singolare che il peana venga oggi lanciato da chi si è volontariamente precluso la possibilità di dare il proprio contributo concreto e gratuito autoescludendosi dalla sede deputata alla partecipazione e al confronto sul Piano del Verde. Come è già stato più volte detto, il censimento delle alberature pubbliche, le uniche su cui un’amministrazione comunale possa avere diretta competenza, è stato effettuato da Aster che con i suoi tecnici, proprio in virtù della conoscenza dello stato di salute degli alberi in città, fa interventi laddove se ne ravveda la necessità anche per preservare la pubblica incolumità. Inoltre, la Consulta del Verde, istituita nel 2012, ha l’obiettivo di essere luogo di confronto e collaborazione tra associazioni, enti, gruppi e cittadini che, a titolo gratuito, portano proposte per promuovere i valori dell’ambiente come bene comune, iniziative capaci di diffondere la cultura della difesa del territorio e della valorizzazione dell’ambiente urbano e naturale. Proprio all’interno della Consulta sono nate idee progettuali interessanti che sono state già realizzate sul territorio. Le porte della Consulta sono sempre aperte a chi voglia dare un proprio apporto costruttivo, ma rispettandone le regole, senza prestare il fianco a polemiche eterodirette e senza cedere a ricatti ideologici o a inaccettabili pretese di spendere inutilmente risorse personali e finanziarie della pubblica amministrazione.Il lavoro è stato, viene e continuerà ad essere svolto gratuitamente dalla Consulta stessa col prestigio e la qualificazione dei suoi componenti e dalle altissime professionalità interne alle tante Direzioni comunali coinvolte”.