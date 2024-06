Piana visita Bucci in ospedale: “L’ho trovato molto bene, vuole tornare presto operativo”

Genova. Oggi pomeriggio il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana ha fatto visita al sindaco di Genova Marco Bucci attualmente ricoverato all’ospedale Galliera dopo l’intervento subito due giorni fa.

“Ho trovato il sindaco molto bene – commenta il presidente ad interim della Regione Liguria – e, come era prevedibile, nell’incontro si è dimostrato determinato a tornare presto pienamente operativo per la città con la consueta energia e con lo spirito di servizio per le istituzioni e i cittadini che lo contraddistingue. Abbiamo infatti parlato anche di alcune opere che riguardano la Città metropolitana di Genova e la Liguria strategiche per il territorio. Con gli auguri di pronta guarigione di tutta la giunta gli abbiamo espresso la nostra calorosa vicinanza per questo breve periodo di degenza”.

In mattinata il sindaco ha ricevuto anche la visita dell’arcivescovo di Genova Marco Tasca, dopo la cerimonia per la consegna della certificazione di ospedale amico dei bambini da parte di Unicef. “Secondo le mie informazioni sta abbastanza bene – ha detto Tasca – e il decorso sarebbe nella norma. Vogliamo andare di persona a salutarlo”.

Bucci è stato sottoposto a intervento chirurgico dall’équipe di chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva, per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea. L’intervento ha avuto esito positivo. Dovrà restare ricoverato ancora per un paio di giorni, per poi essere sottoposto alle terapie del caso. L’operazione era programmata da tempo e non si è trattato di una urgenza.

Come da disposizione di legge, in assenza del sindaco, le funzioni del sindaco in questi giorni sono assunte dal vicesindaco Pietro Piciocchi.