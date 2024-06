Piana sotto attacco in consiglio: “Riferisca sull’incontro con Toti”. Lui rifiuta: “È inopportuno”

Genova. Un’altra seduta monopolizzata dal caso Toti in consiglio regionale. In apertura di seduta l’opposizione ha chiesto al presidente ad interim Alessandro Piana di riferire in aula sull’incontro avvenuto ieri a casa del governatore ad Ameglia con la partecipazione degli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. Sollecitazione rispedita al mittente da Piana, mentre l’opposizione continua a chiedere (invano) le dimissioni di Toti e della sua giunta, dimissioni che non arriveranno almeno finché la Cassazione non si sarà espressa sul ricorso circa la revoca degli arresti domiciliari, nel caso in cui anche il Riesame respingesse l’istanza dell’avvocato Stefano Savi.

“È stato un incontro politico in cui non si è parlato neanche della minoranza, solo della nostra azione politica. Non si è parlato di attività amministrativa”, ha risposto Piana. “È come se io le chiedessi la sua strategia politica per le prossime regionali e glielo chiedessi davanti a tutti – ha detto rivolgendosi al capogruppo del Pd Luca Garibaldi -. È un po’ inopportuno, al di là della dialettica che deve esserci tra le parti”.

“La fuffa prodotta nelle ultime sette settimane dal centrodestra azzoppato oggi ha raggiunto vette inaspettate – accusa il capogruppo del M5s Fabio Tosi -. Rigassificatore, sanità, disavanzo, nomine e bilancio sono questioni ‘solo politiche’? Qualcuno sta mentendo e ha chiaramente disatteso le indicazioni della gip”. Per Ferruccio Sansa la giunta Toti “deve andare a casa, non si può governare una Regione dalla casa di un arrestato. Hanno arrestato Toti, non la Liguria”.

“La vostra fragilità politica diventerà sempre più evidente – ha detto il capogruppo dem Luca Garibaldi -. Questo degrado istituzionale da repubblica delle banane è un elemento che dovrebbe riportare tutti a maggior dignità. Chiediamo la fine di questa penosa agonia di cui voi non vi assumete nessuna responsabilità“. Secondo Gianni Pastorino di Linea Condivisa “quanto accaduto oggi dimostra ancora una volta l’assoluta difficoltà in cui si trova il centrodestra, pervicace nel voler insistere che continui il governo della regione, mentre appare evidente che l’interesse di Toti prevale sul bene pubblico”.

Angelo Vaccarezza (Forza Italia) ha ribadito la coesione della maggioranza di centro destra e ha dichiarato che non era necessario un dibattito sull’incontro. Per Sonia Viale (Lega) che l’opposizione ha già tutti gli strumenti per conoscere l’orientamento dell’amministrazione e ha ribadito che l’incontro di ieri ha avuto un iter fuori dal contesto istituzionale. Veronica Russo (FdI) ha ribadito che la maggioranza è coesa e ha aggiunto che il presidente ad interim ieri rappresentava tutta la giunta e tutta la coalizione di centrodestra. Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti) ha illustrato la legge Severino e ha rilevato che Giovanni Toti, pur se sospeso, è comunque ancora in carica.

Nella stessa seduta, poi, è stata bocciata la risoluzione presentata da Roberto Arboscello (Pd) e sottoscritta dai gruppi di minoranza che impegnava la giunta “ad assumere iniziative più opportune presso il Governo per cancellare il progetto di ricollocazione nello specchio acqueo antistante i Comuni di Vado Ligure e Savona del rigassificatore galleggiante Golar Tundra“. Proprio ieri Piana e i due assessori, dopo l’incontro ad Ameglia, avevano spronato il Governo a nominare un nuovo commissario “fuori dalla giunta”, rimarcando come il ruolo commissariale di Toti fosse slegato dalle politiche regionali. A tal proposito è stato approvato un ordine del giorno presentato da Sandro Garibaldi (Lega) e sottoscritto dalla maggioranza che impegna la giunta a “mettere in campo tutte le azioni e le misure necessarie presso il Governo per individuare un nuovo commissario che possa prendere in considerazione tutte le criticità recentemente emerse e che, eventualmente, potessero emergere nel corso dell’istruttoria relativa alle numerose procedure in essere”.

“La questione del riposizionamento della nave rigassificatrice è governativa e non va strumentalizzata né in ambito locale, né tantomeno regionale – commenta Piana in una nota -. Ricordo inoltre che il piano energetico nazionale è stato sottoscritto anche dai partiti di coloro che siedono ai banchi dell’opposizione in Regione, oltre che condiviso da tutte le principali associazioni di impresa del Paese, e votato quindi dalla quasi totalità delle forze politiche negli ultimi due Governi. Non è ammissibile da parte di chi ricopre un ruolo istituzionale alimentare le paure dei cittadini: il rigassificatore è oggetto di una procedura ambientale e di sicurezza che chiama i tecnici più qualificati d’Italia a pronunciarsi e a stabilire, su basi scientifiche, se vi siano o meno i requisiti per collocare la nave laddove è destinata. Un passaggio stabilito dalla legge che implica la verifica di ogni aspetto relativo alla sicurezza e alla compatibilità dell’impianto con il territorio. A brevissimo è in programma un incontro con il ministro del Mase Pichetto Fratin per individuare il nuovo commissario. Inoltre, verranno messe in campo tutte le azioni e le misure che tengano in considerazione le criticità che eventualmente potessero emergere nelle varie istruttorie”.

“Il centrodestra butta la maschera, mostrando da che parte sta e vota contro la nostra richiesta di fermare il trasferimento del rigassificatore – attaccano i consiglieri regionali Davide Natale e Roberto Arboscello del Pd -. Un voto contrario che dimostra che la maggioranza, compresi i consiglieri savonesi, non difende e non dà risposte a un intero territorio che da subito ha chiesto di non far arrivare Golar Tundra a Vado-Savona. Una scelta che non ci stupisce, visto che anche nel consiglio monotematico avevano votato contro lo stop dell’iter. La presentazione in aula dell’ordine del giorno da parte del centrodestra, dopo aver votato la risoluzione, è l’ennesima pagliacciata giocata sulla pelle dei cittadini e a cui non abbiamo voluto partecipare. Noi non chiediamo un nuovo commissario o l’avvio di un confronto che è già avvenuto, ma noi non vogliamo il rigassificatore. La nostra proposta è chiara e netta e non lascia spazio ad altre interpretazioni, chi non l’ha sostenuta, invece, è per il rigassificatore a Vado-Savona”.