Peste suina africana, 36 nuovi casi tra Liguria e Piemonte: a Genova superata quota 200

Liguria. I positivi alla peste suina africana sono ora 1.567, 36 in più rispetto all’aggiornamento precedente, 34 segnalati in Liguria dove il totale cresce a 909; due casi invece sono stati riscontrati in Piemonte dove salgono a 658.

I 34 casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova: tre a Bargagli (diciotto casi), venti a Genova (duecento otto), uno a Lumarzo (diciotto), uno a San Colombano Certenoli (due), uno a Sori (primo caso), otto a Uscio (ventisette).

I due casi piemontesi sono stati riscontrati tutti in provincia di Alessandria: uno a Terzo (due), uno a Tortona (sei).

Con il caso di Sori salgono a 152 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.