Passeggiata di Voltri, l’annuncio del Municipio: “Pronti a riaprirla”

Genova. Riapre al pubblico la passeggiata di Voltri dopo i gravi danni causati dalle mareggiate del 24 ottobre e del 5 novembre 2023.

A darne notizia il Municipio, che ha precisato che il settore di estremo levante della passeggiata, quello più danneggiato, resterà chiuso in attesa della ricostruzione integrale, ma che sono stati realizzati varchi per i vari e gli alaggi delle barche delle associazioni della nautica da diporto e della pesca sportiva.

“Dopo mesi di ispezioni, lavori di riparazione, manutenzione e messa in sicurezza oggi si riapre la passeggiata di Voltri, in linea con il crono-programma e in tempo per l’imminente stagione balneare – fanno sapere dal Municipio – Contestualmente è stata effettuata la riprofilatura della spiaggia, che appare ora in tutta la sua bellezza, per la più ampia ed agevole fruizione”.

La passeggiata Bruzzone era stata chiusa integralmente a fine aprile con un’ordinanza siglata dal vicesindaco Pietro Piciocchi. A novembre era stato il sindaco a chiuderne alcuni tratti, quelli più danneggiati, con delle transenne. Le condizioni però erano peggiorate, costringendo il Comune a correre ai ripari e a chiuderla del tutto. I rilievi strutturali effettuati dai tecnici del Comune e le richieste danni pervenute all’Associazione Utri Mare, cointestataria col Comune di Genova della concessione demaniale marittima, avevano confermato infatti rischi di stabilità.

A marzo era partita la prima tranche di lavori nel tratto che presenta meno danni, quello che va da piazza Odicini a piazza Giuseppe Dagnino (“piazza bianca”). Gli uffici comunali e municipali hanno poi previsto il rinforzo delle delimitazioni della sezione di levante, realizzando un corridoio di accesso alla spiaggia a tutela della sicurezza, anche in preparazione alle operazioni di demolizione del tratto di struttura.

Nel frattempo proseguono i lavori di progettazione della nuova passeggiata e delle opere di difesa a mare, per cui il Comune ha stanziato 4 milioni di euro: “Si andrà avanti con le valutazioni tecniche per l’impostazione della progettazione della nuova passeggiata”, conferma il Municipio.