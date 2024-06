Parco di Portofino, Ghio (Pd): “Ministero ostaggio del centrodestra, scelta incomprensibile”

Roma. “Il Ministero dell’ambiente avalla la scelta di Toti e della Lega in Regione e promuove la perimetrazione provvisoria del Parco di Portofino limitata a tre comuni. Da tempo stigmatizziamo questa decisione incomprensibile e inaccettabile, che disattende: la volontà dei sette comuni che avevano chiesto di entrare nel Parco; il parere di Ispra, che sottolineava come non ci fosse motivo di ridurre la perimetrazione di aree di rilevante valore naturalistico e disattende anche la giustizia amministrativa andando contro i pareri del Tar che hanno dato una sonora e motivata bocciatura alla perimetrazione a tre”.

Così la deputata e vicepresidente PD alla Camera Valentina Ghio dopo la risposta all’interrogazione presentata con il capogruppo PD in Commissione Ambiente Marco Simiani, in cui chiedevano al Ministero dell’Ambiente quale fosse la posizione rispetto alla riduzione drastica del perimetro del Parco di Portofino dopo le recenti sentenze del Tar che hanno palesemente sconfessato le indicazioni della Regione e annullato il decreto del Ministero

Con questa scelta, il centrodestra locale e il Governo consenziente tengono in ostaggio un’intera porzione di territorio privandola di una maggiore opportunità di sviluppo e tutela. Non rispettano la volontà di enti locali e associazioni che si sono chiaramente espressi contro un parco francobollo e bloccano finanziamenti essenziali per uno sviluppo sostenibile. Il Ministero – nonostante in un inciso parli di possibile, futura estensione in sede di perimetrazione definitiva, senza però precisare tempi e modalità e rimandando sempre tutto alla Regione, che già si è chiaramente espressa sulla sua posizione, si mostra ostaggio di una Giunta regionale acefala, con il Presidente agli arresti domiciliari, e ignora pronunciamenti, pareri e richieste che non possono e non dovrebbero essere trascurati e sottovalutati”.

Alla deputata del Pd la replica del presidente ad interim della Regione Alessandro Piana: “È opportuno ribadire, per non dare adito a polemiche molto lontane dalla realtà, che sulla perimetrazione del Parco naturale di Portofino non c’è nulla di definitivo ed è pertanto pretestuoso chiedere al Ministero un parere che era già stato dato. La Regione Liguria è infatti in attesa dell’esito dell’ultimo contenzioso davanti al Tar Liguria e relativo all’impugnazione del Decreto ministeriale di perimetrazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino disposta nel 2021 dall’ex ministro Cingolani, ministro durante il governo Draghi, e contestato dalla maggior parte degli enti locali interessati”.

“Una volta recepito l’esito del contenzioso, la Regione Liguria riprenderà le interlocuzioni con tutte le realtà coinvolte dal provvedimento, e con il Ministero stesso, per individuare il percorso adeguato. Tutto questo in vista di una definizione condivisa e definitiva del tema Parco nazionale”, conclude Alessandro Piana.