Parapiglia in consiglio comunale, Bucci critica l’abbandono dell’aula: “Ero venuto apposta per parlare di diga”

Genova. A distanza di due giorni dal surreale parapiglia andato in scena in consiglio comunale a Genova, con il faccia a faccia e lo scontro fisico sfiorato tra il capogruppo del Pd Simone D’Angelo e il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba, e poi con l’abbandono dell’aula da parte dell’opposizione, il sindaco di Genova Marco Bucci commenta quanto accaduto stigmatizzando il comportamento della minoranza ma senza citare la reazione poco composta del presidente del consiglio.

L’occasione di un intervento sulla questione è arrivata a margine della presentazione del torneo nazionale di padel. Parlando di sport, qualche cronista ha suggerito a Bucci di far praticare una qualche attività sportiva ai consiglieri comunali prima delle sedute di consiglio, in modo da farli “scaricare”.

“Ci vorrebbero due ore di corsa prima di ogni consiglio così poi lavorano bene – ironizza il primo cittadino – prenderò l’idea in seria considerazione”.

Poi il commento non sarcastico. “Penso che chi abbandona una discussione abbia sempre torto – dice Bucci – mi ha negativamente colpito l’uscita dal consiglio da parte dell’opposizione, oltretutto avremmo dovuto discutere della diga, ero sono venuto apposta per parlare della diga – ha aggiunto, riferendosi alla partecipazione alla seduta a poche ore dalle dimissioni dall’ospedale Galliera – e non parlarne in questo momento è buttare via le occasioni per questa città di fare un passo avanti”.

La quasi-rissa in aula rossa è scoppiata durante la discussione sul tema del Pride genovese. Ma all’ordine del giorno, nelle fasi successive della seduta, c’era una mozione della maggioranza sulla questione della grande opera. Il centrosinistra però, risentito di quelle che ha definito minacce da parte del presidente del consiglio comunale Cassibba e ritenendo impossibile proseguire la seduta in quel clima, ha lasciato l’aula. Bucci non ha commentato, invece, l’atteggiamento del numero due di palazzo Tursi, “placcato” nel momento dello scontro dall’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino,

“Mi criticano sempre per il fatto che non voglio parlare di queste cose – ha concluso Bucci riferendosi alla diga – una volta che parlo se ne vanno, questo è un modo vecchio e sbagliato di compiere il proprio dovere nei confronti dei cittadini”.