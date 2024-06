Genova. Il Comune di Genova procederà con l’acquisto dell’arena sportiva del Palasport della Foce per 23 milioni iva esclusa. Lo farà con fondi propri – senza accendere mutui o accedere a finanziamenti esterni – e lo farà modulando nell’arco di tempo di un anno il versamento dei soldi a Cds, la società che nel 2020 aveva comprato la struttura per 13 milioni nell’ambito dell’operazione Waterfront Levante.

Resta, però, da risolvere la questione dei parcheggi, un nodo importante per l’organizzazione e il funzionamento dell’impianto (che ospiterà anche un centro commerciale). Quando mancano pochi giorni alla presentazione del Palasport a stampa e autorità, momento previsto per l’8 luglio, sono queste le principali indicazioni emerse stamani durante la commissione consiliare a Tursi.

Questa mattina l’aula rossa ha ascoltato dalle parole del vicesindaco Pietro Piciocchi il contenuto della proposta di variazione di bilancio che include, appunto, anche la destinazione di 23 milioni di euro all’acquisto del Palasport.

La variazione di bilancio sarà portata in consiglio comunale, per il voto definitivo, nella prossima seduta. Nel frattempo è “imminente” – dice Piciocchi – la firma del contratto preliminare di compravendita tra il Comune di Genova e Cds. “Un contratto che contiene già in nuce il passaggio di proprietà – aggiunge il vicesindaco – di fatto saremo già titolari dell’immobile, che sarà a nostra disposizione dopo il completamento dell’ultimazione dei lavori e delle procedure di collaudo e di omologazione da parte del Coni”.

I 23 milioni + iva che il Comune spenderà per ricomprarsi l’arena estiva (e solo quella parte del Palasport) sono la cifra fissata dall’Agenzia del Demanio. Il Comune aveva chiesto una stima anche al Politecnico di Milano e Ernst & Young, che avevano parlato di un costo tra i 24 e i 25 milioni. Cds ne aveva quantificati circa 40 come costi di costruzione. Una cifra che non si discosta poi molto dal valore aggiuntivo di Iva.

Il vicesindaco Piciocchi ha spiegato che l’operazione sarà effettuata al 100% con fondi dell’ente. “17 milioni provengono da un accantonamento a bilancio, possibile per operazioni una tantum, il resto sempre da fondi dell’ente con entrate residue che sappiamo entreranno nel corso del futuro prossimo”.

Si parla, ad esempio, di circa 4 milioni frutto di un accordo transattivo con Bnl relativo a un prodotto derivato, poi altri milioni da oneri di urbanizzazione vari, 6 milioni da un altro contenzioso con il ministero della Giustizia oltre a tutta la partita degli indennizzi che Autostrade per l’Italia verserà come risarcimento per gli effetti sul mercato ortofrutticolo dovuti ai cantieri della gronda (tra Spim, società e Comune circa 20 milioni). “Ma non è vero che usiamo gli indennizzi di Autostrade destinati a cittadini e commercianti per l’acquisto del Palasport”, precisa Piciocchi.

“Il pagamento sarà modulato nel giro di un anno – continua – in modo da poter avere anche garanzie da parte del privato sulla funzionalità della struttura”.

Durante la commissione consiliare non sono mancate critiche nel merito generale e su questioni specifiche da parte dell’opposizione e richieste di chiarimenti sono arrivate anche dai banchi della maggioranza.

Ad di là degli interventi sulla scelta politica di ricomprare il Palasport – che per l’amministrazione è un’operazione strategica per riportare l’impianto sportivo in mano pubblica mentre per la minoranza è un favore a Cds, che con gli extracosti di tutto il progetto Waterfront avrebbe potuto sfilarsi dalla partita – una grande incognita resta quella dei parcheggi.

A chiedere che si possano avere delle garanzie sull’utilizzo degli stalli di sosta sia per i fruitori dell’arena sportiva sia per commercianti e cittadini del quartiere sono stati, tra gli altri, e seppur con toni diversi Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) e Lorenzo Pellerano (Lista Toti).

La preoccupazione è che si proceda con l’acquisto prima di avere la certezza di poter destinare a uso pubblico anche una parte sufficiente di parcheggi, che saranno 726. “Il tema dei parcheggi – ha detto in aula il vicesindaco Piciocchi – è presente nella delibera e nel contratto preliminare che la recepisce in toto, e sarà definito da una convenzione aggiuntiva a quella urbanistica che, da contratto, dovrà essere accettata dal privato”.

Cosa conterrà quella convenzione, però, ancora è ignoto. “Dei circa 700 parcheggi, un terzo sono destinati alla parte commerciale, gli altri due terzi erano previsti per i privati – continua Piciocchi – con la delibera chiediamo che non solo i due terzi siano messi a disposizione del pubblico ma in parte anche l’altro terzo, magari alla notte, per i residenti, non abbiamo ancora definito l’assetto migliore per l’organizzazione dei parcheggi e lo vedremo anche con il municipio, per noi quel parcheggio diventa anche un interscambio fondamentale grazie alla navetta che attiveremo via mare tra il porto antico e waterfront stesso”. Il Comune sta ragionando anche sulla possibilità che la gestione sia affidata a Genova Parcheggi.

Senza costi ulteriori il Comune acquisterà anche il naming, ovvero i diritti di sfruttamento economico del nome del palazzetto e i diritti di sponsorizzazioni collegati all’uso dell’impianto, un pacchetto che vale nel complesso circa 3 milioni. L’arena dovrà essere consegnata al Comune a collaudo superato, omologata dal Coni e pronta all’uso con tutte le certificazioni e le autorizzazioni necessarie

Il Palasport sarà “quasi inaugurato” dunque tra un paio di settimane, sarà pronto entro l’estate e poi collaudato e completo delle autorizzazioni dopo il Salone Nautico, per ospitare gli eventi conclusivi di Genova Capitale dello Sport 2024.

L’arena sportiva del Palasport avrà una superficie di 5mila metri quadrati con capienza massima di 5mila posti, circa la metà di quello del vecchio impianto. Le tribune saranno amovibili e l’assetto potrà essere modulato in base agli eventi e alle esigenze.