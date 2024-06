Palasport, Comune di Genova pronto a ricomprare (solo) l’arena sportiva per 23 milioni di euro

Genova. Manca poco, anzi pochissimo, alla riacquisizone da parte del Comune di Genova dell’arena sportiva del Palasport della fiera: mentre il cantiere è quasi in dirittura di arrivo, infatti, l’amministrazione civica ha approvato la bozza del contratto di vendita da parte della Cds Waterfront Genova srl che conferma la cifra dei 23 milioni di euro, iva esclusa, già in precedenza stabilita a seguito di una stima compiuta dall’Agenzia del demanio sul valore dell’immobile.

Il contratto prevede quindi la cessione dell’arena sportiva, vale a dire il campo, gli spalti e tutte le pertinenze legate al suo utilizzo, mentre restano fuori dalla compravendita gli spazi commerciali, che come è noto diventeranno il Waterfront Mall, un centro commerciale, o meglio, un “distretto commerciale tematico”, con al suo interno 121 negozi di cui 19 ristoranti e bar, un supermercato, palestre, aree leisure, affiancato da un grande autosilos interrato. Cds Holding, la società di sviluppo immobiliare titolare dell’intera operazione del Waterfront di Levante nel 2019 si era aggiudicata tutta la struttura per 14 milioni e 250mila euro.

Entro la fine del mese, quindi, sarà firmato il preliminare di vendita, che prevede anche la permuta non onerosa di aree accessorie e il diritto di naming, vale a dire la possibilità di scegliere il nome all’impianto e di installarne l’insegna, facoltà valutata circa 3 milioni di euro ma che è compresa nel prezzo: secondo le ultime stime l’impianto potrebbe essere inaugurato entro la fine dell’estate, giusto in tempo per ospitare gli eventi conclusivi di Genova Capitale dello Sport 2024.

L’arena sportiva avrà una superficie di 5mila metri quadrati con capienza massima di 5mila posti, circa la metà di quello del vecchio impianto, sorto però negli anni 60 in un altro contesto normativo, soprattutto riguardo le misure di sicurezza. Le tribune saranno amovibili e l’assetto potraà essere modulato in base agli eventi. L’impianto è stato pernsato ottenere dagli organi nazionali della Federazione Nazionale Italiana Pallacanestro (FIP) e della Federazione Nazionale Italiana Pallavolo (FIPAV) ai fini dell’ottenimento dell’omologazione dell’Arena rispettivamente di livello GOLD da parte della FIP e di livello nazionale da parte della FIPAV, omologazioni che permetteranno eventi sportivi anche di livello internazionale.