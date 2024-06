Il San Martino di Genova tra i 20 ospedali italiani in cui i pazienti si spostano per le cure più complesse

Genova. L’ospedale Policlinico San Martino di Genova è nella classifica dei venti grandi ospedali italiani cui i pazienti si rivolgono per le cure più complesse.

Il dato emerge dal rapporto annuale sui ricoveri ospedalieri elaborato dai tecnici del ministero della Salute (l’anno di riferimento è il 2022) e poi dal Sole 24 Ore, che testimonia quali sono gli ospedali italiani di grandi dimensioni che attirano pazienti da tutta Italia proprio per le garanzie di cura. Senza molte sorprese, la maggior parte è concentrata al Centro Nord: la Lombardia occupa le prime tre posizioni (con il Galeazzi, la Clinica Humanitas e il San Raffaele, seguono Veneto, Toscana e Lazio. La Liguria è rappresentata soltanto dal San Martino, che occupa la 19esima pozione con un punteggio di 35.

Per elaborare la mappa, il ministero ha selezionato gli ospedali con il maggior numero di dimissioni ospedaliere e ha assegnato loro un punteggio sulla base di due indicatori: il peso medio della casistica dei Drg (la complessità dei casi trattati) e l’attrattività dei pazienti in arrivo da altre regioni (la mobilità). A livello generale, nel 2022 in Italia si conferma la tendenza alla ripresa dei ricoveri ospedalieri già descritta nel 2021, dopo la contrazione osservata nel 2020 a causa degli effetti della pandemia di Covid-19.

Con riferimento alla mobilità per acuti in regime ordinario, nel 2022 si è tornati alla situazione pre-pandemica, dopo una riduzione del fenomeno registrata nel 2020. In particolare, nel 2022 l’8,3% dei ricoveri è stato effettuato in regione diversa da quella di residenza del paziente; la quota è tornata ai livelli del 2019, dopo essere scesa a 7,2% nel 2020, con una lieve ripresa nel 2021 (7,8%).

In Liguria nel 2022 la degenza media in ospedale era di 8,11 giorni, con una percentuale di casi complicati del 46,48%. I ricoveri programmati sono stati 38.942, quelli urgenti 91.795, quelli totali in regime ordinario 149.300.