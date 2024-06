Ospedale San Paolo, il dottor Lerza va in pensione. Gratarola: “Grazie dall’intero sistema sanitario”

Savona/Genova. Cambio della guardia all’ospedale San Paolo di Savona. Da domani, 1° luglio, lascia per raggiunti limiti d’età il primario del Pronto Soccorso e direttore del Dipartimento di emergenza di Asl2 Roberto Lerza. Al suo posto alla direzione del Pronto Soccorso arriva temporaneamente Grazia Guiddo mentre nuovo direttore del Dea sarà Pietro Bellone, già direttore della Struttura Complessa Cardiologia dell’ospedale San Paolo.

“Il dottor Lerza è stato senza dubbio uno dei punti di riferimento del sistema di emergenza urgenza di Regione Liguria capace di reggere per 24 anni il pronto soccorso e poi anche il Dipartimento di Emergenza di ASL 2 con un approccio organizzativo molto importante in momenti di difficoltà oggettivi – dichiara l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – Ricordo per esempio il grande contributo che Roberto ha portato al sistema regionale durante il periodo del Covid quando il sottoscritto ricopriva il ruolo di coordinatore regionale dell’emergenza”.

“A lui vanno dunque i ringraziamenti miei e di tutto il sistema sanitario regionale. Alla dottoressa Guiddo e al dottor Bellone vanno gli auguri di un buon lavoro”, conclude l’assessore.