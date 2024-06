Ortoterapia nelle rsa liguri, pranzo fatto con il basilico coltivato dagli ospiti in una residenza di Recco

Recco. È giunto a conclusione il progetto di ortoterapia delle Rsa liguri, nato in occasione della Giornata della Terra: gli ospiti hanno piantato il basilico in orti rialzati, accessibili a tutti, che hanno decorato i giardini delle residenze per tutto il periodo primaverile. L’attività di giardinaggio costituisce una preziosa occasione di recupero della manualità e della memoria tattile e olfattiva e rafforza le relazioni sociali all’interno del gruppo.

Per il primo pranzo della stagione estiva, gli ospiti della Rsa “San Francesco” di Recco hanno raccolto letteralmente i frutti del progetto di ortoterapia: le nonne hanno preparato così il pesto fatto in casa per tutti gli ospiti; compito delle cuoche poi cucinare le trofie.

“Noi preferiamo chiamarla Basilicoterapia. Piccoli momenti per divertirsi ricordando sempre le tradizioni regionali – dichiara l’équipe della residenza – Il progetto ha l’obiettivo di creare un giardino sensoriale accessibile a tutti gli ospiti. In una parola: inclusione”.

La Rsa “San Francesco” di Recco ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.