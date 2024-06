Orlando: “La lettera di Toti al consiglio? Segnale che la Liguria è in una situazione patologica”

Genova. “Non ho letto la lettera di Toti ma penso che il fatto che sia costretto a mandare una lettera per interloquire e confrontarsi con il consiglio regionale segnala di per sé la situazione patologica in cui si trova la nostra regione”. Così Andrea Orlando, deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia e del Lavoro, commenta il passaggio che avverrà domani in consiglio regionale, quando il capogruppo della Lista Toti Alessandro Bozzano leggerà in aula il messaggio del governatore agli arresti domiciliari dopo l’incontro di sabato con l’assessore Giacomo Giampedrone.

Nel discorso Toti rivendicherà “l’interesse pubblico in ogni nostra scelta” e la certezza “che la maggior parte dei liguri comprendano e apprezzino il cammino fatto e i risultati raggiunti dal nostro governo”. Parole che richiamano quelle della memoria difensiva di 17 pagine depositata dall’avvocato Stefano Savi il giorno dell’interrogatorio davanti ai pm nella sede del Roan della Guardia di finanza a Genova.

“Dal lungo confronto – spiegava sabato Giampedrone – è emersa con forza l’intenzione di andare avanti in modo compatto insieme alla maggioranza di centro destra, alla luce degli importanti risultati ottenuti in questi nove anni di mandato”. Da qui la decisione di “respingere senza indugi e con assoluta fermezza la mozione di sfiducia di martedì prossimo in Consiglio regionale. Dall’incontro è emerso anche il totale convincimento che la giunta e l’amministrazione regionale debbano continuare a lavorare per la realizzazione dei progetti di mandato, che gli sono stati affidati dagli elettori a stragrande maggioranza, con lo stesso spirito di sempre, ma soprattutto con la leale collaborazione fra i fondamentali e non sostituibili input politici per la gestione degli affari quotidiani e l’apparato tecnico istituzionale dell’ente, essendo la giunta pienamente operativa con il vice presidente facente funzioni Alessandro Piana e tutti gli assessori”.

L’ex ministro ha anche commentato le parole critiche di Matteo Renzi sull’ipotesi di una sua candidatura alla presidenza della Regione Liguria: “È la volta buona che Toti vince dai domiciliari”, ha commentato durante l’evento di chiusura della campagna elettorale a Palazzo Ducale. “Matteo Renzi non sempre indovina i pronostici, negli ultimi anni ne ha sbagliati molti – ha replicato Orlando – e io non mi sono mai candidato a nulla, se ci saranno candidati più competitivi li sosterrò con gara de forza ed entusiasmo. Ricordo solamente che la lettura di Renzi sulla Liguria non è stata sempre nitida”.

Di fatto il nome di Andrea Orlando è quello che ricorre più spesso nel toto-candidati del centrosinistra in vista di elezioni regionali che molti considerano imminenti nonostante le dichiarazioni di Toti attraverso i suoi fedelissimi. Sul suo nome potrebbe convergere senza troppi problemi la sinistra “rossoverde”, ma anche il Movimento 5 Stelle non ha mai espresso veti. La condizione preliminare, ovviamente, è che le varie forze del mondo progressista si mettano d’accordo su un programma comune. E Italia Viva, che a Genova è nella squadra del sindaco Marco Bucci, ad oggi sembra la più lontana.